بوتين يبعث رسالة عزاء إلى نظيره الفلبيني في ضحايا الإعصار الأخير

بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالة عزاء إلى نظيره الفلبيني رودريجو دوتيرتي في ضحايا الإعصار الأخير.

وحسب بيان للكرملين، نشرته وكالة "سبوتنيك"، قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، تعازيه إلى نظيره الفلبيني رودريجو دوتيرتي فيما خلفه الإعصار راي من عواقب مأساوية على البلاد.

وأوضح البيان أن الرسالة تضمنت تعازي الرئيس بوتين في الضحايا، حيث قال لدوتيرتي: "أرجو أن تتقبلوا تعازي الحارة فيما يتعلق بالعواقب المأساوية للإعصار الذي ضرب المناطق الوسطى من بلدكم".وكانت الشرطة الفلينية قد أكدت في بيان، اليوم الإثنين، "ارتفاع حصيلة الضحايا جراء إعصار راي في البلاد إلى 208 قتلى".وأظهرت إحصاءات الشرطة أن 239 شخصا على الأقل أصيبوا وفُقِد 52 آخرون، بعد أن اجتاح إعصار راي المناطق الجنوبية والوسطى من الأرخبيل، على الرغم من صعوبة تقدير حجم الخسائر، بسبب انقطاع الاتصالات في العديد من المناطق المتضررة.وقد دفع إعصار "راي" نحو 300 ألف شخص إلى الهروب من ديارهم للنجاة بأنفسهم، عندما وصل الإعصار إلى السواحل الجنوبية الشرقية للجزر، بسرعة 195 كم في الساعة.