عربي-دولي

فرنسا.. مصرع شاب سوداني حاول التشبث بشاحنة للتسلل إلى بريطانيا

Lebanon 24
20-12-2021 | 16:30
A-
A+
Doc-P-899052-637756264424772432.jpg
Doc-P-899052-637756264424772432.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت السلطات الفرنسية أن طالب لجوء سوداني عمره 16 عاما لقي مصرعه إثر محاولته الصعود لشاحنة بالقرب من منطقة كاليه شمالي فرنسا، على أمل التسلل بواسطتها إلى بريطانيا.
وقال سور مير المدعي العام في بولوني: "اتجه أحد المهاجرين نحو الشاحنة من جانب الراكب، وتمكن من الصعود بين قمرة القيادة والمقطورة، وعندما أنطلق السائق بالشاحنة سقط المهاجر".
من جهته، أكد مصدر في الشرطة، أن "الفتى كان بكامل وعيه لدى وصول المسعفين، ونقل إلى مستشفى كاليه حيث توفي".
وأضاف "أن مجموعة من 40 مهاجرا كانت برفقة الضحية، وأنهم ألقوا حجارة على الشاحنة مما أدى إلى إصابة السائق وهو مواطن من أوروبا الشرقية بجروح طفيفة".
وأشار إلى فتح تحقيق في مركز شرطة "كاليه" مع السائق بتهمة "القتل غير العمد".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:05 | 2021-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:25 | 2021-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:05 | 2021-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2021-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2021-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:52 | 2021-12-20
16:45 | 2021-12-20
16:42 | 2021-12-20
16:27 | 2021-12-20
16:00 | 2021-12-20
15:30 | 2021-12-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website