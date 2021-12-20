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واشنطن تعيد فرض الكمامات في الأماكن العامة

Lebanon 24
20-12-2021 | 16:52
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أصدرت عمدة العاصمة الأميركية واشنطن موريل باوزر قرارا بإعادة إلزامية الكمامات في الأماكن العامة على خلفية تجدد انتشار فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن "القواعد ستدخل حيز التنفيذ صباح الثلاثاء وستظل سارية حتى 31 كانون الثاني المقبل على الأقل، وأنها ستطبق على وجه الخصوص، على المتاجر وصالات الألعاب الرياضية والكنائس والأماكن العامة الأخرى".

وشددت باوزر أيضا على أنه "يتعين على جميع المسؤولين المحليين تلقي اللقاح ضد فيروس كورونا، وهذا يشمل استخدام الجرعات المنشطة (الثالثة) من اللقاح، حيث كانت في السابق لدى هؤلاء الموظفين الفرصة لإجراء اختبارات فيروس كورونا بانتظام بدلا من التطعيم".

يذكر أن باوزر ألغت في تشرين الثاني الماضي هذه المعايير، وعارضها العديد من أعضاء مجلس المدينة.
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