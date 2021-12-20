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عربي-دولي
عبد الملك لـ "الشرق الأوسط": تلقينا رسائل دعم قوية من السعودية
Lebanon 24
20-12-2021
|
22:54
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كتب عبد الهادي حبتور في "الشرق الأوسط": كشف رئيس الوزراء اليمني، الدكتور معين عبد الملك، عن تلقي حكومته رسائل دعم قوية من السعودية ستدعم الاستقرار الاقتصادي، واصفاً لقاءه بالأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي، بأنه كان إيجابياً ومثمراً.
وأوضح عبد الملك لـ"الشرق الأوسط" أن "المواقف الداعمة لليمن وشعبه ليست غريبة على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وقيادة وشعب المملكة، مشيراً إلى أن الشعب اليمني لن ينسى المواقف التاريخية والمشرفة للمملكة".
ولفت إلى أن "رسائل الدعم القوية والإيجابية التي تلقتها حكومة بلاده مؤخراً من السعودية ومن مجلس الأمن والرباعية الدولية والدول الصديقة، وشركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة، ستنعكس بقوة على إسناد جهود الحكومة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنقدي وتخفيف معاناة الشعب». وأكد حرص حكومة بلاده على تنفيذ الإصلاحات ومكافحة الفساد وتجاوز الاختلالات القائمة".
وكان الأمير خالد بن سلمان التقى عبد الملك مساء أول من أمس، في الرياض، وبحث معه جهود المملكة ومبادراتها الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في اليمن، مؤكداً التزام التحالف بقيادة المملكة دعم الحكومة والشعب اليمني، مشيراً إلى أن بلاده تراقب الوضع الاقتصادي الصعب وترحب بخطوات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة اليمنية.
المصدر:
الشرق الاوسط
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