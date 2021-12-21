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بسبب لقاح كورونا.. الجمهور يُحرج ترامب (فيديو)

Lebanon 24
21-12-2021 | 00:00
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أعلن الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، أنه تلقى الجرعة التعزيزية من اللقاح المضاد الفيروس كورونا، الأمر الذي قوبل باستهجان الجمهور الذي كان يتحدث أمامه.

 

 
 

وكان ترامب خلال وجوده في البيت الأبيض نادر الحديث عن لقاحه الشخصي، ورفض إلى حد ما تشجيع الآخرين على تلقي اللقاح المضاد لمرض "كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا.

 

وقال ترامب خلال لقاء مجموعة من أنصاره مع المذيع السابق لشبكة "فوكس نيوز" الأميركية، بيل أورايلي في مدينة دالاس بولاية تكساس:"أنا والرئيس تلقينا اللقاح"، وبعدها سأله المذيع: "هل أخذت الجرعة التعزيزية".

 

وأجاب الرئيس السابق بـ"نعم"، الأمر الذي قوبل بصيحات استهجان من الجمهور.

 

وعلق ترامب سريعا على هذه الصيحات، قائلا: "لا تفعلوا ذلك، لا تفعلوا ذلك"، وحاول التقليل من حجم الاستهجان، مؤكدا أن الأصوات صدرت في المكان، كانت من مجموعة صغيرة وأشار إليها بإصبعه.

 

وحذر ترامب أنصاره قائلا، إنهم يؤذون أنفسهم والآخرين برفضهم تلقي اللقاح، ويخسرون التقدير.

المصدر: سكاي نيوز
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