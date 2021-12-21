القاهرة تعلق على موقف واشنطن من أحكام السجن بحق ناشطين مصريين

علقت وزارة الخارجية المصرية، الثلاثاء، على تصريحات المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، التي تناول فيها أحكام سجن طالت ناشطين مصريين.وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، السفير أحمد حافظ، إنه "لا يجوز تناول المسائل القضائية في أي أطر سياسية أو ربطها بمسار العلاقات بين البلدين".وأضاف المتحدث أن "التطرق إلى أحكام تصدر من القضاء تنفيذا لقوانين واستنادا لأدلة وأسانيد دامغة وقاطعة في إطار مسار قضائي نزيه ومستقل" هو "غير مناسب إطلاقا".وقال للوكالة المصرية الرسمية إن هذا "ينطوي على تعقيدات غير مبررة".وكان المتحدث باسم الخارجية الأميركية قال إنواشنطن تشعر "بخيبة أمل" جراء الأحكام على ناشطين مصريين منهم الناشط علاء عبد الفتاح، والذي حكم عليه الاثنين بالسجن خمس سنوات بتهمة "نشر أخبار كاذبة"، والمدون، محمد إبراهيم الشهير بـ"أكسجين"، والمحامي محمد الباقر، اللذين حكم عليهما بأربع سنوات في السجن بذات التهمة.وقال المتحدث، نيد برايس، إن "واشنطن ناقشت مع القاهرة قضايا حقوق الإنسان بشكل مستمر، وأبلغت القاهرة أنه يمكن تحسين العلاقات بين البلدين إذا حققت تقدما في ملف حقوق الإنسان".وتثير إجراءات الحكومة المصرية ضد الناشطين انتقادات من جماعات حقوق الإنسان.وتقول منظمات حقوقية إن عشرات الآلاف من الأشخاص قد سجنوا.لكن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أكد في أكثر من مناسبة أن الأمن والاستقرار أمران مهمان، نافيا وجود سجناء سياسيين في مصر.