أوميكرون يصبح السلالة المهيمنة على إصابات كورونا بالولايات المتحدة

أصبح متحور أوميكرون السلالة المهيمنة في الولايات المتحدة بعد أن تسبب بإصابة 73 بالمئة من الحالات الجديدة بفيروس كورونا، بعد أقل من 3 أسابيع من تسجيل أول إصابة به في البلاد.وسجل متحور دلتا، بحسب إحصاءات المركز الأميركي لمكافحة الأمراض والوقاية منها نشرت الاثنين، الحالات المتبقية.وقالت شبكة CNN إن المتحور أوميكرون سجل تصاعدا كبيرا في حصته من الإصابات الجديدة، متقدما عن 26 بالمئة من الحالات الجديدة في الأسبوع الماضي، و12 بالمئة في الأسبوع الذي يسبقه، و1 بالمئة في الأسبوع الأول.وحتى الاثنين، أبلغت 48 ولاية أميركية عن حالات اصابة بأوميكرون، وفقا لبيانات حكومية، فيما بقت أوكلاهوما وداكوتا الجنوبية، وبورتريكو، وواشنطن العاصمة، بدون تسجيل إصابات بالمتحور حتى الآن.وتقول منظمة الصحة العالمية إن حالات أوميكرون تتضاعف كل 1.5 إلى 3 أيام.ونقلت CNN عن إدارة أمن النقل الأميركي إحصاءات تشير إلى ارتفاع نسبة السفر جوا بنحو بنحو الضعف عما كان عليه قبل عام.ومع ارتفاع الإصابات، تراجع واشنطن العاصمة وولاية نيويورك القيود المرافقة لانتشار الفيروس.وقالت إدارة العاصمة إن فرض ارتداء الكمامة سيعود خلال الأسبوع الحالي، فيما تدرس نيويورك خططها لتنظيم الاحتفال برأس السنة الذي يقام تقليديا في ساحة تايمز سكوير.ونقلت الشبكة عن الدكتور، فرانسيس كولينز، المدير المنتهية ولايته للمعهد الوطني للصحة الأميركي إن المتحور أوميكرون يمكن أن يؤدي إلى مليون حالة إصابة جديدة في اليوم.وأشار كولينز إلى أن تأثير هذا المستوى من الانتشار على نظام الرعاية الصحية المجهد بالفعل لا يزال غير مؤكد.وازدادت نسبة الدخول في المستشفيات بسبب كورونا خلال الشهر الماضي، ويثير أوميكرون القلق من موجة كبيرة قد لا يتحملها النظام الصحي.