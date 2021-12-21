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إطلاق سراح إحدى الرهينتين اللتين احتجزهما مسلح بباريس

Lebanon 24
21-12-2021 | 04:30
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أعلنت السلطات الفرنسية، مساء الاثنين، أن رجلا يحمل سكينا كان يحتجز امرأتين داخل متجر في باريس منذ فترة بعد الظهر، قد أطلق سراح إحداهما. 

واستُبعد الطابع الإرهابي في هذه القضية حسب مصدر في الشرطة. 

والرجل البالغ 56 عاما لديه سجل من الاضطرابات النفسية.  

وكتبت شرطة العاصمة الفرنسية على تويتر أن الرجل أطلق سراح إحدى الرهينتين التي لم تصب بأذى. 

وأضافت أن المفاوضات لا تزال جارية عبر لواء البحث والتدخل.

وكان الرجل دخل نحو الساعة (14,20 ت غ) إلى مركز تجاري بالقرب من حي الباستيل حيث أقدم على احتجاز المرأتين.                
المصدر: الحرة
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