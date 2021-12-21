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بدوافع عنصرية...مقتل 3 سوريين حرقا في إزمير!

Lebanon 24
21-12-2021 | 05:00
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قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الاثنين، إن ثلاثة شبان سوريين لقوا مصرعهم "حرقا بالبنزين" على يد مواطن تركي قبل أكثر من شهر.

ونقل المرصد عن "مصادر محلية" قولها إن "المواطن التركي أضرم النار بعد سكب مادة البنزين بمكان إقامة الشبان، في منطقة غوزيل باهشي (Güzelbahçe) التابعة لولاية إزمير، في 16 نوفمبر الماضي".

وأضافت المصادر أن "الشبان كانوا يعملون في ورشة لصناعة الحجر الخاص بالأرصفة، ولم يكن بين الضحايا والمواطن التركي أي خلافات، (...) والجريمة تمت بدافع العنصرية".

وجرت حادثة القتل وسط تعتيم إعلامي، وفقا للمرصد، الذي أشار إلى أن المصادر لم تكشف عن نتائج التحقيقات حتى الآن.

ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صور وأسماء ضحايا هذه الجريمة.
 
المصدر: الحرة
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