بدوافع عنصرية...مقتل 3 سوريين حرقا في إزمير!

في ولاية ازمير جر.يمة مروعة كان ضحيتها 3 شبان سوريين ماتو حرقـ.اً بعد قيام مواطن تركي بسكب مادة البنزين في غرفة الشباب وإضـ.رام النار فيها مما أدى لوفاتهم الثلاث وتم التعرف على القاتـ.ل
▪︎مأمون النبهان ، 23 عاماً .
▪︎أحمد العلي ، 21 عاماً .
▪︎محمد البش ، 17 عاماً . pic.twitter.com/LjBMRY9nbj
— Basil Kelseli (@BasilKelseli) December 20, 2021
في ولاية ازمير جر.يمة مروعة كان ضحيتها 3 شبان سوريين ماتو حرقـ.اً بعد قيام مواطن تركي بسكب مادة البنزين في غرفة الشباب وإضـ.رام النار فيها مما أدى لوفاتهم الثلاث وتم التعرف على القاتـ.ل