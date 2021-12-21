المؤشرات الاقتصادية لإيران تتحسن والحل بالضغط لا الاسترضاء

في وقت سابق من هذا الشهر في فيينا، وصلت المحادثات الدبلوماسية بين جمهورية إيران الإسلامية ومجموعة 5 + 1 إلى طريق مسدود، حيث تبنت طهران موقفًا متطرفًا. إن ثقة النظام بالنفس هي جزئياً نتيجة لتحسن وضعه المالي. تُظهر أحدث البيانات عن الصادرات الإيرانية غير النفطية زيادة بنسبة 47 في المائة في الأشهر السبعة الأولى من العام الفارسي 1400 (نيسان 2021 - تشرين الثاني 2021) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وبحسب مجلة "ذا ناشونال انترست" الأميركية، "لا يزال الاقتصاد الإيراني يعاني من تضخم هائل وعجز كبير في الميزانية ونقص في الاستثمار وتراجع معدل مشاركة العمالة ونمو ضعيف. ومع ذلك، هناك حقيقة واحدة لا يمكن تجاهلها: الاقتصاد يعمل بشكل أفضل، حتى مع كل المشاكل المستمرة. أي تحسن في الوضع الاقتصادي لطهران يقلل من نفوذ واشنطن على نظام الملالي ويشجع المرشد الأعلى علي خامنئي والرئيس إبراهيم رئيسي وكبير المفاوضين النوويين علي باقري كاني للمطالبة بالمزيد والتنازل عن القليل".وأضافت، "قد يؤدي التحسن المطرد في الاقتصاد الإيراني دون إحياء الاتفاق النووي والرفع الكامل للعقوبات إلى إقناع خامنئي باتخاذ الخطوة النهائية والذهاب تجاه برنامج نووي، على أمل أن يصبح الاقتصاد مرنًا بدرجة كافية لمقاومة موجة جديدة من العقوبات حتى يقرر العالم أنه يجب تطبيع العلاقات مع الجمهورية الإسلامية النووية. يجب أن تعمل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على تغيير هذا الحساب من خلال الشروع في حملة جديدة للضغط الأقصى باستخدام جميع عناصر القوة الوطنية الأميركية. كما ويجب أن تكون إحدى ركائز حملة الضغط الأقصى هذه إعادة فرض ضغوط عقوبات حقيقية على النظام. ما الذي يقف وراء تحسن المؤشرات الاقتصادية لإيران، وكيف يمكن لإدارة بايدن أن تعرقلها؟"وتابعت، "دعونا نلقي نظرة على الصادرات غير النفطية. تشمل الصادرات غير النفطية، كما حددتها طهران، كل شيء باستثناء النفط الخام. إيران متكتمة بشأن صادراتها النفطية كما وأنها لا تعلن حتى عن قيمتها الإجمالية. في حين أن النظام لا يقدم تقارير منتظمة ومفصلة عن صادراته غير النفطية، إلا أنه لا يزال ينشر بعض التفاصيل التي تسلط الضوء على تجارته. صدرت إيران سلعًا غير نفطية بقيمة 27 مليار دولار بين نيسان 2021 وتشرين الثاني 2021، بزيادة قدرها 9 مليارات دولار تقريبًا عن صادراتها في الفترة عينها من العام 2020. هذا العام حتى الآن، 56 في المائة، أو 14.7 مليار دولار، من الصادرات غير النفطية للبلاد كان سببها المنتجات البتروكيماوية ومكثفات الغاز. تظهر البيانات التي قدمتها منظمة تنمية التجارة أن كمية الصادرات في هذه الفئة قد زادت بنسبة 16 في المائة فقط بينما زادت الإيرادات بنسبة 50 في المائة. 24 في المائة أخرى من إجمالي الصادرات غير النفطية تأتي من تصدير المنتجات المعدنية، التي نمت كميتها 15 في المائة بينما نمت قيمتها 110 في المائة. توفر هذه الصناعات الخاضعة للعقوبات معًا ما يقرب من 80 في المائة من الإيرادات غير النفطية لإيران. وهنا يمثل عدم تطبيق العقوبات مشكلة".وبحسب المجلة، "وجهات التصدير الرئيسية للجمهورية الإسلامية، والتي تمثل 70 في المائة من صادرات البلاد، هي العراق والصين والإمارات العربية المتحدة وتركيا. البلدان الثلاثة الأخيرة هي أكبر المصدرين لإيران، حيث تمثل 64 في المائة من إجمالي واردات إيران. بعبارة أخرى، يتم إعادة تدوير الصادرات الإيرانية الخاضعة للعقوبات إلى هذه البلدان من خلال أنظمتها المالية، وتستخدم طهران العائدات لاستيراد ما تحتاجه. تأتي معظم الزيادة في عائدات الصادرات غير النفطية للجمهورية الإسلامية من ارتفاع الأسعار العالمية التي لا علاقة لها بسياسة واشنطن تجاه إيران".وأضافت، "ومع ذلك، قد يكون لسياسة بايدن تجاه إيران تأثير على الخصومات التي تقدمها طهران لعملائها. فقد أجبرت العقوبات طهران على تقديم خصومات كبيرة للعملاء بسبب زيادة مخاطر ممارسة الأعمال التجارية. ربما يكون نهج بايدن التصالحي تجاه طهران قد قلل من هذه المخاطر ومكّن النظام من تقديم خصومات أقل لعملائه. يمكن أن تكون الزيادة المتواضعة في كمية الصادرات الإيرانية غير النفطية من البتروكيماويات ومكثفات الغاز والمعادن نتيجة نهاية الركود العالمي بعد تفشي وباء كورونا وزيادة الطلب على هذه المنتجات. أيضًا، يلعب تطبيق العقوبات المخفف دورًا، مما يسمح لطهران ببيع المزيد".ورأت المجلة أنه "في عالم غير واقعي، حيث تبنت إدارة بايدن استراتيجية الضغط الأقصى، وضاعفت حملتها للعقوبات، ووجدت طرقًا مبتكرة لعزل النظام، يمكن للمرء أن يتوقع انخفاض كمية الصادرات الإيرانية حتى لو كان ذلك غير كافٍ لتحييد الزيادات الهائلة في الأسعار. علاوة على ذلك، من خلال تشديد الحصار المالي على طهران، يمكن لواشنطن أن تحد من وصول النظام الديني إلى عائداتها واحتياطاتها من العملات. هذا ما يجب أن تفعله إدارة بايدن. تعمل تحركات الأسعار العالمية ضد واشنطن، لذلك يجب على البيت الأبيض إحياء حملة الضغط الأقصى وتضخيمها لاستعادة النفوذ الذي فقده في العام 2021 من خلال تطبيق العقوبات الفضفاض والتغييرات في الاقتصاد العالمي".وختمت المجلة بالقول، "إذا كانت هناك طريقة للولايات المتحدة لحل الأزمة النووية للجمهورية الإسلامية من خلال المفاوضات، وهو أمر يمكن أن يكون لدى الأشخاص العقلانيين شكوك معقولة بشأنه، فلا يمكن أن يحدث إلا من خلال الضغط وليس الاسترضاء".