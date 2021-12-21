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عربي-دولي
وفاة السفير الإيراني لدى حكومة صنعاء بعد عودته إلى البلاد
Lebanon 24
21-12-2021
|
03:27
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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، وفاة السفير الإيراني لدى حكومة صنعاء (حكومة الحوثيين)، حسن إيرلو، إثر مضاعفات فيروس كورونا.
المصدر: الحرة
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