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وفاة السفير الإيراني لدى حكومة صنعاء بعد عودته إلى البلاد

Lebanon 24
21-12-2021 | 03:27
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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، وفاة السفير الإيراني لدى حكومة صنعاء (حكومة الحوثيين)، حسن إيرلو، إثر مضاعفات فيروس كورونا.
المصدر: الحرة
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