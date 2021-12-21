عربي-دولي

لافروف: روسيا جاهزة لبحث قلق الولايات المتحدة أثناء المحادثات حول ضمانات الأمن

Lebanon 24
21-12-2021 | 08:30
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أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا جاهزة لبحث قلق الولايات المتحدة في المحادثات حول ضمانات الأمن، مضيفا أن موسكو لم تتلق أي معلومات بهذا الشأن من واشنطن.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: "أما فيما يتعلق باستعدادنا لبحث قلق واشنطن فنحن جاهزون لبحث كل شيء لكننا لم نحصل بعد على أي معلومات بهذا الشأن".

وأشار إلى أن روسيا تفهم جيدا أن مسائل ضمان الأمن يجب بحثها في إطار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وفي تعليقه على المكالمة الهاتفية بين مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، ومساعد الرئيس الأميركي للأمن القومي، جيك ساليفان، التي جرت أمس الاثنين، أشار لافروف إلى أنه تعتبر هذه المكالمة كإجابة للجانب الأمريكي على الاقتراحات الروسية حول ضمانات الأمن، موضحا أن المكالمة تمحورت حول مسائل تنظيم المحادثات.

وردا على سؤال صحفي بهذا الخصوص أجاب لافروف: "بالطبع إنها إجابة على اقتراحاتنا. لكن هذه الإجابة تخص تنظيم المحادثات، وأقصد هنا استعداد الولايات المتحدة لإطلاق الحوار الثنائي وحول مسائل العلاقات بين روسيا والناتو".
المصدر: روسيا اليوم
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