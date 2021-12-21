بعد تحسّن الأحوال الجوية بمصر.. فتح مؤانئ قناة السويس

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر، الثلاثاء، عن فتح مينائي السخنة والأدبية التابعين لها نظراً لتحسن الأحوال الجوية، وعودة الحركة الملاحية.وأشار بيان صادر عن المنطقة إلى فتح مينائي (شرق-غرب) بورسعيد وميناء العريش نظراً لاستقرار الطقس، وعودة حركة التداول بأرصفة الموانئ بشكل طبيعي، ودخول وخروج السفن مرة أخرى.وأوضحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنه يتم التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة.والاثنين، كانت المنطقة قد أعلنت عن إغلاق مؤقت لموانئها بسبب سوء الأحوال الجوية وانعدام الرؤية أمام الحركة الملاحية، مع الإبقاء على حركة التداول بأرصفة الموانئ مستمرة دون توقف، على أن تعود حركة السفن مرة أخرى فور تحسن الأحوال الجوية.وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة العامه لموانئ البحر الأحمر إعادة فتح موانئ السويس بعد تحسن الأحوال الجوية، واستئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية وانتظام الحركة الملاحية.وطبقاً للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، فإن طقس الثلاثاء (أول أيام فصل الشتاء فلكياً) يشهد استقراراً في الأحوال الجوية على معظم الأنحاء، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على الأنحاء كافة أثناء فترتي الليل والنهار، يصل إلى حد الصقيع وسط سيناء.وتوقعت الأرصاد الجوية نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية. وهطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا.