عربي-دولي

بوتين : روسيا سترد عسكريا وتقنيا على التهديدات الغربية

Lebanon 24
21-12-2021 | 10:30
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تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم بالرد "عسكريا تقنيا" إذا لم يضع خصومه الغربيون حدا لسياستهم التي تعتبرها روسيا عدوانية على خلفية التوتر المتزايد حول أوكرانيا.
 
ونقلت وكالة "فرانس برس" عنه خلال مداخلة أمام كوادر الجيش الروسي ووزارة الدفاع "في حال استمرار الموقف العدواني الواضح من جانب زملائنا الغربيين، سنتخذ تدابير عسكرية-تقنية انتقامية مناسبة".
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