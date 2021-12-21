ابتزاز جنسي وتزوير مستندات كورونا.. المغرب يكشف معدلات الجريمة لعام 2021

كشفت المديرية العامة للأمن الوطني في المغرب، الاثنين، عن معدلات الجريمة ونسبة إلقاء القبض على مرتكبي الجرائم خلال عام 2021، بحسب وكالة الأنباء المغربية (ماب).ووفقا لإحصائيات الجريمة المذكورة في التقرير، عالجت مصالح الأمن الوطني خلال العام الجاري مليونا و153 ألفا و741 قضية، أسفرت عن ضبط وتقديم، أمام مختلف النيابات العامة.وتواصل نسبة مؤشرات الجريمة العنيفة في التراجع سنويا، حيث لم تتجاوز هذا العام الأربعة في المائة، حيث تم تسجيل ومعالجة 45 ألفا و829 قضية من هذا النوع.وسجلت في البلاد 82 ألفا و950 قضية تتعلق بالحيازة والاتجار غير المشروع بالمخدرات. ولوحظ ارتفاعا في الكمية المضبوطة لمخدر الكوكايين، حيث أصبحت 433 كيلوغراما بعدما كانت 132 كيلوغراما العام الماضي.وبالنسبة للجرائم العابرة للحدود، تمكنت العناصر الأمنية من القبض على 38 شخصا يشتبه في تورطهم في قضايا الإرهاب، وتفكيك 150 شبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة.وتراجعت مؤشرات جرائم الاحتيال الإلكتروني بحوالي 5 بالمائة مقارنة بالعالم الماضي، بينما سجل زيادة في جرائم الابتزاز الجنسي عبر الانترنت قدرها 12 بالمائة، إذ سجل 498 قضية.وعلى مستوى التصدي لجائحة فيروس كورونا، تابعت المديرية كافة أنواع التزوير والتلاعب في الوثائق والشواهد الصحية، حيث سجلت 203 قضية من هذا النوع.وأسفرت جهود المديرية عن توقيف 390 شخصا، وحجز 542 شهادة فحص PCR مزورة، و33 جواز تلقيح مزيف.