عربي-دولي

الصين تفرض عقوبات على 4 مسؤولين أميركيين

Lebanon 24
21-12-2021 | 11:00
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أعلنت الحكومة الصينية، البوم الثلاثاء، فرض عقوبات على أربعة مسؤولين أميركيين بعد تعليقاتهم على وضع حقوق الإنسان والحرية الدينية في شينجيانغ.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصيني، تشاو ليجيان: "نتخذ إجراءات في حق أربعة أشخاص من لجنة الولايات المتحدة للحرية الدينية الدولية..رئيستها نادين ماينزا، ونائبها نوري توركل، والعضوان فيها أنوريما بهارغافا وجيمس دبليو كار".
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