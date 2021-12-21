الصين تفرض عقوبات على 4 مسؤولين أميركيين

أعلنت الحكومة الصينية، البوم الثلاثاء، فرض عقوبات على أربعة مسؤولين أميركيين بعد تعليقاتهم على وضع حقوق الإنسان والحرية الدينية في شينجيانغ.



وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصيني، تشاو ليجيان: "نتخذ إجراءات في حق أربعة أشخاص من لجنة الولايات المتحدة للحرية الدينية الدولية..رئيستها نادين ماينزا، ونائبها نوري توركل، والعضوان فيها أنوريما بهارغافا وجيمس دبليو كار".