عربي-دولي

ترامب يعقد مؤتمرا صحفيا بالذكرى السنوية الأولى لاقتحام مبنى الكابيتول

Lebanon 24
21-12-2021 | 12:00
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قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إنه سيعقد مؤتمرا صحفيا يوم 6 كانون الثاني، بعد عام من أعمال الشغب الدامية واقتحام مبنى الكابيتول التي اتهم الرئيس الجمهوري السابق بتأجيجها.
وقال ترامب إنه سيناقش أحداث ذلك اليوم، الذي اقتحم فيه أنصاره مبنى الكابيتول بعد أن ألقى كلمة أدعى فيها أن الانتخابات التي فاز بها الرئيس جو بايدن "سرقت منه".
وأوضح أن المؤتمر الصحفي سيعفد في منتجع ترامب في بالم بيتش بولاية فلوريدا، مكررا مزاعمه حول سرقة الانتخابات.
 

المصدر: روسيا اليوم
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