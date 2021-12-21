15
o
بيروت
14
o
طرابلس
13
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
9
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
13
o
بشري
15
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
ليبيا.. الأمم المتحدة "قلقة" إزاء التطورات الأمنية في طرابلس
Lebanon 24
21-12-2021
|
12:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الثلاثاء، عن قلقها إزاء التطورات الأمنية الجارية في العاصمة الليبية طرابلس، داعية جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس.
وجاء في بيان البعثة الصادر اليوم: "أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها إزاء التطورات الأمنية الجارية في طرابلس. تخلق هذه التحركات للقوات التابعة لمجموعات مختلفة حالة من التوتر، وتعزز خطر الصدامات التي قد تتحول إلى صراع".
وأضافت: "يتعين حل أي خلافات بشأن المسائل السياسية أو العسكرية عبر الحوار، لا سيما في هذه المرحلة، حيث تمر البلاد فيها بعملية انتخابية صعبة ومعقدة يرجى منها أن تؤدي إلى انتقال سلمي".
وتابعت: "لا تتماشى التطورات الراهنة في طرابلس مع الجهود الجارية للحفاظ على الاستقرار وتهيئة الظروف الأمنية والسياسية المواتية لإجراء انتخابات سلمية وشاملة وحرة ونزيهة وذات مصداقية. كما أن من شأنها أن تقوض المكاسب الأمنية التي حققتها ليبيا حتى الآن والتي اكسبت الثقة لكبار المسؤولين من جميع أنحاء العالم ومكّنت من حضورهم إلى طرابلس للمشاركة في مؤتمر دعم الاستقرار في ليبيا في تشرين الأول والذي تكلل بالنجاح".
ودعت البعثة الأممية "جميع الجهات الفاعلة الليبية إلى ممارسة ضبط النفس في هذه المرحلة الدقيقة والعمل معاً لتهيئة مناخ أمني وسياسي يحافظ على تقدم ليبيا ويمكِّن من إجراء انتخابات سلمية وعملية انتقال ناجحة".
وختمت بالقول إن المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، تعمل حاليًا مع الأطراف المعنية في البلاد في سبيل تحقيق هذا الهدف.
وتسيطر حالة من الذعر على سكان المناطق الجنوبية في العاصمة الليبية، منذ صباح اليوم، مع ظهور مسلحين بشكل مكثف في الشوارع، في تحرك جاء قبل أيام من الموعد المقرر لعقد الانتخابات في البلاد 24 كانون الأول المقبل.
وكشفت مصادر في عين زارة، لـ"سكاي نيوز عربية" عن انتشار سيارات للميليشيات وأسلحة ثقيلة ومتوسطة في شوارع المنطقة، كما شوهدت دبابة تغلق مفترق الطرق، فيما ازدحم المواطنون أمام محطات الوقود بشكل مفاجئ.
وقبل أيام، توعدت ميليشيات تعرف باسم "لواء الصمود"، وتنشط في العاصمة طرابلس، الاستحقاقَ الانتخابي قائلة: "لن تكون هناك انتخابات، وسنغلق كل المؤسسات".
المصدر:
سكاي نيوز عربية
تابع
الأكثر قراءة
3 أبراج تكره الشتاء... هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
3 أبراج تكره الشتاء... هل أنت من بينها؟
03:00 | 2021-12-21
21/12/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مواليد هذه الأبراج "يستغلون" من حولهم.. احذروا منهم!
Lebanon 24
مواليد هذه الأبراج "يستغلون" من حولهم.. احذروا منهم!
00:30 | 2021-12-21
21/12/2021 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبيرٌ يكشف مفتاح الحل للدولار في لبنان.. وهذا ما قاله عن "سعر الصرف"
Lebanon 24
خبيرٌ يكشف مفتاح الحل للدولار في لبنان.. وهذا ما قاله عن "سعر الصرف"
14:00 | 2021-12-21
21/12/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نانسي عجرم بـ "الشورت" في السعودية.. وغادرت حفلها بعد أداء أغنيتين فقط! (فيديو)
Lebanon 24
نانسي عجرم بـ "الشورت" في السعودية.. وغادرت حفلها بعد أداء أغنيتين فقط! (فيديو)
02:00 | 2021-12-21
21/12/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هدية مميزة" إلى اللبنانيين خلال الأعياد!
Lebanon 24
هدية مميزة" إلى اللبنانيين خلال الأعياد!
02:45 | 2021-12-21
21/12/2021 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:40 | 2021-12-21
بايدن: على الأميركيين غير المطعمين القلق من متحور "أوميكرون"
16:35 | 2021-12-21
"تقضي على مدن بأكملها".. تحذير من أسلحة الذكاء الاصطناعي
16:30 | 2021-12-21
إسرائيل تعلن عن أول حالة وفاة بـ"أوميكرون"
16:30 | 2021-12-21
بلينكن: نتعاون مع الحلفاء ضد سلوك إيران وتصعيد روسيا والصين
16:00 | 2021-12-21
أوكرانيا: مستعدون لحوار روسيا سواء عبر الوسطاء أو بشكل مباشر
15:30 | 2021-12-21
عمدة نيويورك: 100 دولار لكل من يحصل على جرعة معززة
فيديو
معلومات مثيرة عن نظرية "الأرض المسطحة".. هذا ما كشفته مجلة علمية (صور وفيديو)
Lebanon 24
معلومات مثيرة عن نظرية "الأرض المسطحة".. هذا ما كشفته مجلة علمية (صور وفيديو)
08:00 | 2021-12-19
21/12/2021 23:59:41
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت ببدلة رجالية.. ميريام فارس تُشعل الرياض برقصها وتبكي على المسرح! (فيديو)
Lebanon 24
ظهرت ببدلة رجالية.. ميريام فارس تُشعل الرياض برقصها وتبكي على المسرح! (فيديو)
02:00 | 2021-12-19
21/12/2021 23:59:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"نساء يتحولن إلى أبقار".. إعلان لشركة ألبان يثير ضجة! (فيديو)
Lebanon 24
"نساء يتحولن إلى أبقار".. إعلان لشركة ألبان يثير ضجة! (فيديو)
01:30 | 2021-12-19
21/12/2021 23:59:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact