عربي-دولي

روسيا.. 16 مصابا بـ"أوميكرون" يغادرون المستشفيات

Lebanon 24
21-12-2021 | 13:00
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أعلنت آنا بوبوفا رئيسة الهيئة الفدرالية لحماية حقوق المستهلك أن 16 مواطنا روسيا مصابا بمتحور "أوميكرون" تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات.
وذكرت أثناء اجتماع لرئاسة مركز التنسيق لمكافحة كورونا أن هيئة المراقبة كشفت عن حوالي 300 شخص خالطوا في روسيا مواطنين مصابين بـ"أوميكرون" وجميعهم يخضعون للمراقبة الطبية والمعزل الصحي.
وأضافت أن نتائج فحص "تفاعل البوليميراز المتسلسل" (بي سي آر) للكشف عن مرض "كوفيد-19" قد جاءت إيجابية لدى أربعة منهم.
المصدر: روسيا اليوم
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