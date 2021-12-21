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عربي-دولي
بوتين يطلع شولتس على مقترحات روسيا بشأن الضمانات الأمنية
Lebanon 24
21-12-2021
|
13:30
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أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث هاتفيا مع المستشار الألماني أولاف شولتس.
وقال الكرملين في بيان: "أجرى رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع المستشار الاتحادي لجمهورية ألمانيا الاتحادية، أولاف شولتس".
وأشار البيان إلى أن "فلاديمير بوتين هنأ شولتس على بداية مسيرته المهنية كمستشار لألمانيا، وأعرب الزعيمان عن اهتمامهما بمواصلة تطوير العلاقات الروسية الألمانية والحفاظ على الاتصالات عبر مختلف القنوات".
وأوضح البيان: "فلاديمير بوتين أطلع شولتس على المقترحات الروسية بشأن الضمانات الأمنية طويلة الأجل التي تستثني أي تقدم إضافي لحلف شمال الأطلسي نحو الشرق، وكذلك نشر منظومات أسلحة ضاربة في البلدان المجاورة لروسيا".
يأتي ذلك بعد التوتر الدبلوماسي بين البلدين في الآونة الأخيرة، حيث أعلنت وزارة الخارجية الروسية يوم أمس الإثنين أن روسيا طردت دبلوماسيين ألمان ردا على إجراءات برلين وتصرفت وفق مبدأ التعامل بالمثل بعد أن قامت الأخيرة بطرد دبلوماسيين روسيين اثنين بعد قضية مقتل المواطن الجورجي زليمخان خانغوشفيلي.
المصدر:
سبوتنيك
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