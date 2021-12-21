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عربي-دولي
الكرملين: روسيا وفرنسا تعتزمان العمل بشكل متزامن حول ملف قره باغ
Lebanon 24
21-12-2021
|
14:30
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قال المكتب الصحفي للكرملين، في بيان عقب المحادثة الهاتفية بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء: "خلال تبادل الآراء حول التسوية في ناغورني قره باغ، تم الإعراب عن الارتياح لاستقرار الوضع والجهود المبذولة لإقامة حياة سلمية، واستعادة العلاقات الاقتصادية والنقل في المنطقة".
وأشار البيان إلى أن "روسيا وفرنسا تعملان بشأن هذه القضايا وتعتزمان العمل بشكل متزامن في المستقبل".
وأضاف البيان "بمبادرة من ماكرون، تطرق الرئيسان أيضًا إلى الوضع في مالي".
يذكر، أن العمليات العسكرية في إقليم قره باغ، المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان، قد تجددت، في نهاية شهر أيلول 2020؛ وتوصل الطرفان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، برعاية روسية.
وبعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في قره باغ، توصلت روسيا وتركيا، خلال محادثات بينهما، إلى إنشاء مركز مراقبة وقف إطلاق النار، تشرف عليه قوات البلدين.
وينص إعلان وقف إطلاق النار، على توقف القوات الأرمينية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية؛ وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ، وكذلك الممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.
وعلى الرغم من انتهاء المعارك، ما تزال المنطقة الحدودية تشهد حوادث متفرقة بين القوات الأذربيجانية والأرمينية؛ وسط اتهامات متبادلة بخرق وقف إطلاق النار.
المصدر:
سبوتنيك
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