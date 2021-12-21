عربي-دولي

عمدة نيويورك: 100 دولار لكل من يحصل على جرعة معززة

Lebanon 24
21-12-2021 | 15:30
A-
A+
Doc-P-899420-637757144811856839.jpg
Doc-P-899420-637757144811856839.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو أن المدينة ستقدم 100 دولار لمن يتلقون التطعيمات المعززة ضد كوفيد حتى 31 كانون الأول. 
وأعلن العمدة عن الحافز يوم الثلاثاء في محاولة لإبطاء زيادة الإصابات خلال موسم العطل.
وصرح بيل دي بلاسيو بأن 1.7 مليون ساكن تلقوا بالفعل جرعات معززة.
وفي السياق ذاته، قال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن لا يخطط لفرض أي عمليات إغلاق مع اقتراب الأعياد، وسيشجع الأميركيين في خطابه الذي سيلقيه اليوم على تلقي التطعيم، والحصول على جرعة معززة.
ويواجه العالم احتمالية موسم عطلات ثاني على التوالي مع كوفيد-19 حيث تبدأ العائلات والأصدقاء في التجمع بينما ينتشر المتحور بسرعة.
ولا تزال الكثير من المعلومات عن متحور "أوميكرون" غير معروفة، بما في ذلك ما إذا كان أشد ضراوة أو أقل خطورة.
هذا، وتشير الدراسات المبكرة إلى أن اللقاح سيحتاج إلى جرعة معززة للحصول على أفضل فرصة للوقاية من عدوى أوميكرون، ولكن حتى بدون الجرعة الإضافية، لا يزال يفترض أن يوفر التطعيم حماية قوية ضد المرض الشديد والوفاة.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:40 | 2021-12-21
16:35 | 2021-12-21
16:30 | 2021-12-21
16:30 | 2021-12-21
16:00 | 2021-12-21
15:00 | 2021-12-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website