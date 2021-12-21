بلينكن: نتعاون مع الحلفاء ضد سلوك إيران وتصعيد روسيا والصين

قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الثلاثاء، إن بلاده تتعاون مع الحلفاء ضد سلوك إيران وتصعيد روسيا والصين.وأضاف بلينكن إن الإدارة الأميركية تسعى لتعزيز تحالفات أميركا مع الشركاء حول العالم.وبخصوص جائحة كورونا صرح بلينكن أن أميركا تحتاج لوقت لهزيمة فيروس كورونا.