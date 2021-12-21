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إسرائيل تعلن عن أول حالة وفاة بـ"أوميكرون"

Lebanon 24
21-12-2021 | 16:30
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية يوم الثلاثاء بتسجيل أول وفاة لمصاب بـ"أوميكرون".

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن إسرائيل شهدت أول حالة وفاة لمصاب بالمتحور الجديد في مستشفى سوروكا الاثنين، لرجل يبلغ من العمر 75 عاما.

وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن الرجل الذي توفي تم تطعيمه مرتين، وأن التطعيم الثاني مر عليه أكثر من 6 أشهر.

وفي تقرير سابق لهيئة البث الإسرائيلية الثلاثاء، أكدت وزارة الصحة الإسرائيلية ارتفاع عدد المصابين بمتحور "أوميكرون" إلى 341 حالة مؤكدة، فضلا عن وجود حوالي 807 حالة أخرى يشتبه بإصابتها بالمتحور الجديد.

إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على توسيع قائمة الدول الحمراء بناء على توصية لجنة تصنيف الدول بوزارة الصحة.

وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت: "سيتم تصنيف إيطاليا والولايات المتحدة وبلجيكا وألمانيا والمجر والمغرب والبرتغال وكندا وسويسرا وتركيا دولا حمراء".

وكانت إسرائيل قد أدرجت ما يزيد عن 50 دولة معظمها من إفريقيا على لائحة الدول الحمراء، إضافة إلى المملكة المتحدة والدنمارك.
 
 
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