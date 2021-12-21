عربي-دولي

بايدن: على الأميركيين غير المطعمين القلق من متحور "أوميكرون"

Lebanon 24
21-12-2021 | 16:40
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حذر الرئيس الأميركي جو بايدن الأميركيين غير الملقحين من أنهم يعرضون أنفسهم وأحباءهم للخطر وسط الانتشار السريع لمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا الذي بات المتحور الأكثر شيوعا.
 
وفي خطاب ألقاه في البيت الأبيض، كشف بايدن النقاب عن خطط جديدة لشراء 500 مليون اختبار سريع لكوفيد-19 وتوزيعها مجانا على الأمريكيين الذين يطلبونها بحلول كانون الثاني المقبل.

وتوجه بايدن إلى الأميركيين محذراً: "إذا لم تكن ملقحا بالكامل ضد كورونا، فلديك سبب وجيه للقلق بشأن متحور أوميكرون.. أنت في خطر كبير للإصابة بالمرض"، مضيفا: "تقريبا كل من مات من كوفيد-19 في الأشهر الماضية لم يتم تطعيمه".

ومع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، كشف بايدن عن خطط جديدة لزيادة الدعم للمستشفيات وتحسين الوصول إلى اختبارات كوفيد- 19 من خلال تأمين مئات الملايين من الاختبارات المنزلية وتوزيع اللقاحات بشكل أكبر للتقليل من مخاطر متغير "أوميكرون".

بدورها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي إن "الرئيس سيحدد كيفية استعداد البلاد لمواجهة الزيادة في عدد الإصابات بأوميكرون"، مبينة أن "الاختبارات المجانية التي يبلغ مجموعها 500 مليون، ستكون متاحة ابتداء من كانون الثاني".
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