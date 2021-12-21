عربي-دولي

الجيش البريطاني يتسلم أجهزة رؤية ليلية إسرائيلية متطورة

Lebanon 24
21-12-2021 | 16:59
A-
A+
Doc-P-899470-637757280986775501.png
Doc-P-899470-637757280986775501.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تسلم الجيش البريطاني أجهزة رؤية ليلية متطورة من إنتاج شركة "البيت" الإسرائيلية، في إطار اتفاق تم التوقيع عليه في يونيو الماضي، حسب موقع "ماكو" الإسرائيلي.

ومعدات الرؤية الليلية على أنواعها يستخدمها الجيش الإسرائيلي في إطار الخدمة العملياتية وتم بيعها للجيش البري الأميركي والبحرية الأميركية وهي أنظمة محدثة من طراز Night Squad، كما تم بيعها أيضا إلى الجيش الألماني وقوات الشرطة الخاصة هناك، وإلى الجيش الهولندي ودول أخرى في آسيا. 

وبحسب المعلومات، فإن الأجهزة مدمجة وخفيفة الوزن XACT nv33 NVG تتناسب مع خوذة المقاتل وتوفر قدرة رؤية ليلية بمستوى دقة عال وفي الظروف الجوية الصعبة.

ووقعت بريطانيا العام الماضي عدداً كبيراً من الصفقات الأمنية مع الشركات الإسرائيلية وبينها توفير منظومات لتدريب طواقم غواصات الأسطول البريطاني.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:15 | 2021-12-21
16:40 | 2021-12-21
16:35 | 2021-12-21
16:30 | 2021-12-21
16:30 | 2021-12-21
16:00 | 2021-12-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website