نساء "داعش" في ألمانيا.. هل ما زلن يشكلن خطراً أمنياً؟

بثت قناة "الآن" حلقة جديدة من برنامج "النقاش" وقد ناقشت موضوع "محاكمة نساء داعش في ألمانيا".. فهل هؤلاء ما زلن يشكلن خطراً أمنياً؟ وهل غيرت ألمانيا أخيراً من سياستها الاحتوائية التي وصفها البعض بالمتهاونة مع نساء داعش العائدات من الشرق الأوسط؟

كذلك، عرضت قناة "الآن" للمرة الأولى صورة لامرأة ألمانية من أصول عربية، التحقت بـ"داعش" في سوريا.. من هي؟ وما قصتها؟