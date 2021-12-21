عربي-دولي

نساء "داعش" في ألمانيا.. هل ما زلن يشكلن خطراً أمنياً؟

Lebanon 24
21-12-2021 | 12:45
A-
A+
Doc-P-899474-637757291609859018.png
Doc-P-899474-637757291609859018.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بثت قناة "الآن" حلقة جديدة من برنامج "النقاش" وقد ناقشت موضوع "محاكمة نساء داعش في ألمانيا".. فهل هؤلاء ما زلن يشكلن خطراً أمنياً؟ وهل غيرت ألمانيا أخيراً من سياستها الاحتوائية التي وصفها البعض بالمتهاونة مع نساء داعش العائدات من الشرق الأوسط؟
 
كذلك، عرضت قناة "الآن" للمرة الأولى صورة لامرأة ألمانية من أصول عربية، التحقت بـ"داعش" في سوريا.. من هي؟ وما قصتها؟
 
 
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:15 | 2021-12-21
16:59 | 2021-12-21
16:40 | 2021-12-21
16:35 | 2021-12-21
16:30 | 2021-12-21
16:30 | 2021-12-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website