واشنطن تؤكد أن فرص إنقاذ اتفاق إيران النووي تضيق أكثر فأكثر







والمفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران التي استؤنفت في نهاية نوفمبر بعد توقف استمر خمسة أشهر، علّقت مجددا.



وأعرب مالي في تصريح لشبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأميركية عن أمله باستئناف المحادثات "سريعا".



ومنذ أسابيع عدة تحذر واشنطن من أن الوقت المتاح، لإحياء الاتفاق المبرم في العام 2015 بين الدول الكبرى وطهران حول برنامجها النووي، شارف على النفاد. حذّر المفاوض الأميركي روب مالي، من أن الهامش الزمني المتاح لإنقاذ الاتفاق النووي مع إيران، بات يقتصر على "بضعة أسابيع"، إذا ما واصلت طهران تطوير أنشطتها الذرية بالوتيرة الحالية، مشيرا إلى خطر اندلاع "أزمة" إذا فشلت الجهود الدبلوماسية.والمفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران التي استؤنفت في نهاية نوفمبر بعد توقف استمر خمسة أشهر، علّقت مجددا.وأعرب مالي في تصريح لشبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأميركية عن أمله باستئناف المحادثات "سريعا".ومنذ أسابيع عدة تحذر واشنطن من أن الوقت المتاح، لإحياء الاتفاق المبرم في العام 2015 بين الدول الكبرى وطهران حول برنامجها النووي، شارف على النفاد.





وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في مؤتمر صحافي الثلاثاء: "لن أحدد موعدا نهائيا"، لكنه أكد أن الهامش أصبح "ضيقا جدا جدا جدا".



من جهته حذّر مالي من أنه "في مرحلة معينة، في مستقبل غير بعيد، سيتعين علينا الإقرار بأن الاتفاق النووي عفا عليه الزمن، وسيتعين علينا التفاوض حول اتفاق مختلف تماما، مع عبور فترة تأزم وتصعيد". وتتّهم دول الغرب طهران بمواصلة تطوير قدراتها الذرية وعرقلة المحادثات. لكن الولايات المتحدة ترفض في الوقت الراهن تحديد مهل زمنية نهائية للجهود الدبلوماسية.وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في مؤتمر صحافي الثلاثاء: "لن أحدد موعدا نهائيا"، لكنه أكد أن الهامش أصبح "ضيقا جدا جدا جدا".من جهته حذّر مالي من أنه "في مرحلة معينة، في مستقبل غير بعيد، سيتعين علينا الإقرار بأن الاتفاق النووي عفا عليه الزمن، وسيتعين علينا التفاوض حول اتفاق مختلف تماما، مع عبور فترة تأزم وتصعيد".