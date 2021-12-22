خطر أوميكرون يشتد.. إسرائيل تستعد لتقديم جرعة لقاح رابعة

أعلنت إسرائيل، الثلاثاء، أنها ستقدم جرعة رابعة من لقاح كورونا للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، وسط قلق من انتشار متحور أوميكرون في البلاد.وأوصت لجنة خبراء تابعة لوزارة الصحة بالجرعة الرابعة، وهو القرار الذي رحب به رئيس الوزراء، نفتالي بينيت، بسرعة باعتباره "خبرا عظيما سيساعدنا على التغلب على موجة أوميكرون التي تنتشر في جميع أنحاء العالم".وقالت وزارة الصحة إن هناك ما لا يقل عن 340 حالة معروفة لأوميكرون فى إسرائيل.وبالرغم من أن القرار ينتظر موافقة رسمية من كبار مسؤولي الصحة، إلا أن بينيت حث الإسرائيليين على الحصول على الجرعة فى أقرب وقت ممكن، قائلا إن "رسالتي هي لا تضيعوا الوقت، اذهبوا للحصول على التطعيم".ويأتي هذا القرار بعد أول حالة وفاة معروفة في إسرائيل لمريض مصاب بمتحور أوميكرون.وقال المستشفى الذي رقد فيه المريض إنه كان يعاني من عدد من الأمراض المزمنة "الخطرة" الأخرى.وذكر مركز سوروكا الطبي في بئر السبع أن الرجل، وهو فى الستينات من عمره، توفي، الاثنين، بعد أسبوعين من دخوله جناح المرضى بالفيروس التاجي.وذكر بيان للمستشفى أن "مرضه ناجم أساسا عن أمراض سابقة، وليس عن عدوى الفيروس التاجي التنفسية".وقد وسعت إسرائيل هذا الأسبوع حظر السفر إلى دول من بينها الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وتركيا وكندا في محاولة للحد من انتشار الفيروس.وقال مكتب رئيس الحكومة إنه وافق أيضا على خفض الحضور في المكاتب بنسبة 50 بالمئة لموظفي القطاع العام لتشجيع المزيد من العمل عن بعد.وأمر وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، قيادة الجبهة الداخلية في الجيش بالاستعداد لاحتمال وقوع خمسة آلاف حالة إصابة جديدة يوميا، كما أعلن مكتبه.