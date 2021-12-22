عربي-دولي

تعويضات الكويت.. العراق يعلن استكمال سداد المبلغ

Lebanon 24
22-12-2021 | 01:30
A-
A+
Doc-P-899518-637757518050892331.jpg
Doc-P-899518-637757518050892331.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن البنك المركزي العراقي، الثلاثاء، "إتمام سداد كامل مبالغ التعويضات التي أقرتها الأمم المتحدة" للكويت جراء الغزو العراقي لها عام 1990.

وقال البنك في بيان إنه "تم إكمال دفع الدفعة الأخيرة المتبقية من تعويضات دولة الكويت والتي كان قدرها 44 مليون دولار أمريكي، وبذلك يكون العراق قد أتم سداد كامل مبالغ التعويضات التي أقرتها لجنة الأمم المتحدة للتعويضات التابعة لمجلس الأمن الدولي".

وبلغ مجموع التعويضات، بحسب البنك 52.4 مليار دولار أميركي.

وأضاف البنك أنه من "المؤمل أن يسهم إنهاء دفع التعويضات إلى إخراج العراق من البند السابع، فضلا عن أثره في إعادة دمج النظام المصرفي العراقي بالنظام المصرفي العالمي والإفادة من الوفرة المالية التي ستتحقق".

ودأب العراق على تخصيص مبالغ من الموازنة العامة لدفع التعويضات الكويتية، التي قررتها الأمم المتحدة.

وأدى الغزو العراقي عام 1991 إلى دمار كبير في الكويت، جارته الجنوبية، بالإضافة إلى شن حرب شارك فيها تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة لإخراج الجيش العراقي من الكويت، وقتل الآلاف من العراقيين والكويتيين  نتيجة الحرب.
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:11 | 2021-12-22
04:00 | 2021-12-22
03:51 | 2021-12-22
03:30 | 2021-12-22
03:16 | 2021-12-22
03:00 | 2021-12-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website