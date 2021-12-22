16
o
بيروت
17
o
طرابلس
14
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
10
o
النبطية
8
o
زحلة
9
o
بعلبك
16
o
بشري
16
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
تعويضات الكويت.. العراق يعلن استكمال سداد المبلغ
Lebanon 24
22-12-2021
|
01:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن البنك المركزي العراقي، الثلاثاء، "إتمام سداد كامل مبالغ التعويضات التي أقرتها الأمم المتحدة" للكويت جراء الغزو العراقي لها عام 1990.
وقال البنك في بيان إنه "تم إكمال دفع الدفعة الأخيرة المتبقية من تعويضات دولة الكويت والتي كان قدرها 44 مليون دولار أمريكي، وبذلك يكون العراق قد أتم سداد كامل مبالغ التعويضات التي أقرتها لجنة الأمم المتحدة للتعويضات التابعة لمجلس الأمن الدولي".
وبلغ مجموع التعويضات، بحسب البنك 52.4 مليار دولار أميركي.
وأضاف البنك أنه من "المؤمل أن يسهم إنهاء دفع التعويضات إلى إخراج العراق من البند السابع، فضلا عن أثره في إعادة دمج النظام المصرفي العراقي بالنظام المصرفي العالمي والإفادة من الوفرة المالية التي ستتحقق".
ودأب العراق على تخصيص مبالغ من الموازنة العامة لدفع التعويضات الكويتية، التي قررتها الأمم المتحدة.
وأدى الغزو العراقي عام 1991 إلى دمار كبير في الكويت، جارته الجنوبية، بالإضافة إلى شن حرب شارك فيها تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة لإخراج الجيش العراقي من الكويت، وقتل الآلاف من العراقيين والكويتيين نتيجة الحرب.
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة
خبيرٌ يكشف مفتاح الحل للدولار في لبنان.. وهذا ما قاله عن "سعر الصرف"
Lebanon 24
خبيرٌ يكشف مفتاح الحل للدولار في لبنان.. وهذا ما قاله عن "سعر الصرف"
14:00 | 2021-12-21
21/12/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سرقة أكثر من 500 مليون ليرة من هذا "السوبرماركت"
Lebanon 24
سرقة أكثر من 500 مليون ليرة من هذا "السوبرماركت"
10:47 | 2021-12-21
21/12/2021 10:47:07
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تتذكرون "الكستناء"... أسعارها خيالية!؟
Lebanon 24
هل تتذكرون "الكستناء"... أسعارها خيالية!؟
08:08 | 2021-12-21
21/12/2021 08:08:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سنة انقلابات ومفاجآت.. هذا ما توقعته ماغي فرح لهذا البرج للعام 2022
Lebanon 24
سنة انقلابات ومفاجآت.. هذا ما توقعته ماغي فرح لهذا البرج للعام 2022
04:30 | 2021-12-21
21/12/2021 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ غير متوقع قد يرفع فاتورة المولدات.. ماذا يحدث؟
Lebanon 24
أمرٌ غير متوقع قد يرفع فاتورة المولدات.. ماذا يحدث؟
14:28 | 2021-12-21
21/12/2021 02:28:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:11 | 2021-12-22
جرحى بحادث مترو "مروع" في إيران (فيديو)
04:00 | 2021-12-22
السودان.. الأمم المتحدة تتلقى تقارير عن 13 حالة اغتصاب خلال احتجاجات الأحد
03:51 | 2021-12-22
وفاة أمير سعودي.. من هو؟
03:30 | 2021-12-22
حتمية التعامل مع طالبان لتجنب انهيار أفغانستان
03:16 | 2021-12-22
"مصابو أوميكرون" بعد تلقي لقاح كورونا.. فائدة مذهلة تنتظرهم
03:00 | 2021-12-22
بايدن يطمئن الأميركيين ويطالبهم بـ"عدم الهلع" والسبب...
فيديو
بعد اعتزاله المثير للجدل.. توضيح من أدهم نابلس: لم أقل الفن حرام! (فيديو)
Lebanon 24
بعد اعتزاله المثير للجدل.. توضيح من أدهم نابلس: لم أقل الفن حرام! (فيديو)
04:12 | 2021-12-22
22/12/2021 11:24:48
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات مثيرة عن نظرية "الأرض المسطحة".. هذا ما كشفته مجلة علمية (صور وفيديو)
Lebanon 24
معلومات مثيرة عن نظرية "الأرض المسطحة".. هذا ما كشفته مجلة علمية (صور وفيديو)
08:00 | 2021-12-19
22/12/2021 11:24:48
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت ببدلة رجالية.. ميريام فارس تُشعل الرياض برقصها وتبكي على المسرح! (فيديو)
Lebanon 24
ظهرت ببدلة رجالية.. ميريام فارس تُشعل الرياض برقصها وتبكي على المسرح! (فيديو)
02:00 | 2021-12-19
22/12/2021 11:24:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact