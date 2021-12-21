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عربي-دولي
بلينكن: أميركا الآن أقوى داخليا وخارجيا
Lebanon 24
21-12-2021
|
23:30
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قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن "الولايات المتحدة أقوى داخليا وخارجيا على مختلف الجبهات مما كانت عليه قبل 11 شهرا"، مضيفا أن البلاد "ستواصل المنافسة مع التمسك بالقيم والحقوق".
وأعلن بلينكن خلال مؤتمر صحفي عقد بشأن، إنجازات وتحديات الدبلوماسية الأميركية في 2021، عن "مساعدة إضافية بقيمة 580 مليون دولار لمواجهة المتحور أوميكرون من فيروس كورونا".
وأضاف أن الولايات المتحدة تبرعت بجرعات لقاح أكثر مما تبرع به العالم أجمع، وأكد القضاء على الجائحة هو على رأس أجندة العام 2022 للإدارة الأميركية".
وأكد بلينكن أن "القضاء على الجائحة على رأس أجندة 2022".
وتعهد بلينكن بمواصلة الجهود الإنسانية في أفغانستان، مضيفا أن بلاده نجحت في إجلاء 120 ألف نسمة من هناك.
كما تعهد بـ "إعادة القيادة الأميركية لمواجهة أزمة المناخ".
وأكد بلينكن قوله "لدينا تحالفات أقوى من تلك التي كانا عليها العام الماضي".
المصدر: الحرة
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