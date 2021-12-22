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تعليق الملاحة في مضيق البوسفور بسبب سفينة شحن

Lebanon 24
22-12-2021 | 04:30
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أعلنت وزارة المواصلات والبنية التحتية التركية الثلاثاء تعليق حركة السفن عبر مضيق البوسفور بسبب سقوط مرساة سفينة شحن تنقل زيت عباد الشمس.
وذكرت المديرية العامة للسلامة الساحلية التابعة للوزارة أن "السفينة التي تحمل اسم (USICHEM)، سقطت مرساتها قبالة منطقة أناضولو كاواغي في إسطنبول".

وأشارت المديرية إلى "مشاركة 3 زوارق قطر وقارب إنقاذ سريع في توجيه السفينة بالتنسيق مع مركز خدمات مرور السفن في إسطنبول التابعة للمديرة العامة للسلامة الساحلية".

وأشارت إلى أن "تعليق حركة السفن في المضيق يأتي لإنجاز عملية الإنقاذ وخشية وقوع حوادث عرضية".
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