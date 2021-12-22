17
o
بيروت
21
o
طرابلس
14
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
10
o
النبطية
9
o
زحلة
10
o
بعلبك
13
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
"معركة جديدة" لفاوتشي بعيدا عن كورونا.. وطلب بطرد هذا المذيع!
Lebanon 24
22-12-2021
|
05:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال كبير مستشاري الرئيس الأميركي للأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، إن يجب طرد المذيع في شبكة "فوكس نيوز"، جيسي واترز من عمله.
وسوّغ فاوتشي دعوته هذه، لأن المذيع استخدم لغة عنيفة أثناء مؤتمر للمحافظين، حيث شجع الحضور على "نصب كمين كلامي" للطبيب الشهير عبر طرح أسئلة مفاجئة ومريبة لإحراجه أمام وسائل الإعلام.
وقال فاوتشي لشبكة "سي إن إن": "هذا جنون، وهذا الرجل يجب أن يفصل من العمل على الفور".
لكن "فوكس نيوز" دافعت عن مذيعها، وقال متحدث باسم الشبكة: "استنادا على مشاهدة المقطع المصور وقراءة النص بشكل كامل، فإن جيسي واترز كان يستخدم استعارة لطرح الأسئلة الصعبة على فاوتشي حول الأبحاث التي يجريها، وقد جرى تحريف كلامه".
وكان واترز قد أدلى بتصريحات، الاثنين، خلال مؤتمر لمنظمة "turning Points USA" اليمينية، حيث أعطى مجموعة الطلبة قواعد لكيفية توثيق لحظة فيروسية، قال إنه سيجري بثها وتضخيمها على "فوكس نيوز"، وغيرها من وسائل الإعلام.
وتتعلق بالأسئلة بالمزاعم غير المثبتة بشأن تمويل معاهد أميركية لأبحاث في مختبر بمدينة ووهان الصينية، الذي يزعم البعض بأنه مصدر الوباء.
واعتبر فاوتشي التعليقات هذه "صادمة"، مقرا أنه من المتحمل بألا يخضع المذيع للمساءلة في فوكس نيوز.
وأضاف، بحسب ما أوردت شبكة "سي إن إن" الأميركية "الشيء الوحيد الذي فعلته طوال هذين العامين هو تشجيع الناس على ممارسات الصحة العامة الجيدة، بما يشمل التطعيم والحذر في الأماكن العامة وارتداء القناع الطبي".
وتابع: "لذا السبب، لديك شخص ما يقول إن على الناس أن يطلقوا النار علي في كمين.. ما هذا الجنون الموجود في المجتمع هذه الأيام".
ولطالما هاجمت "فوكس نيوز" فاوتشي، وقبل أسابيع قارنت مذيعة تعمل خدمة رقمية تابعة لـ"فوكس نيوز" أنتوني فاوتشي مع طبيب نازي سيء السمعة، أجرى تجارب على معسكر الاعتقال النازي الشهير "أوشفيتز".
والتزمت الشبكة الصمت إزاء هذه التصريحات.
المصدر:
سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة
خبيرٌ يكشف مفتاح الحل للدولار في لبنان.. وهذا ما قاله عن "سعر الصرف"
Lebanon 24
خبيرٌ يكشف مفتاح الحل للدولار في لبنان.. وهذا ما قاله عن "سعر الصرف"
14:00 | 2021-12-21
21/12/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سرقة أكثر من 500 مليون ليرة من هذا "السوبرماركت"
Lebanon 24
سرقة أكثر من 500 مليون ليرة من هذا "السوبرماركت"
10:47 | 2021-12-21
21/12/2021 10:47:07
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تتذكرون "الكستناء"... أسعارها خيالية!؟
Lebanon 24
هل تتذكرون "الكستناء"... أسعارها خيالية!؟
08:08 | 2021-12-21
21/12/2021 08:08:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ غير متوقع قد يرفع فاتورة المولدات.. ماذا يحدث؟
Lebanon 24
أمرٌ غير متوقع قد يرفع فاتورة المولدات.. ماذا يحدث؟
14:28 | 2021-12-21
21/12/2021 02:28:35
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة نائب سابق... والحريري ينعيه بهذه الكلمات
Lebanon 24
وفاة نائب سابق... والحريري ينعيه بهذه الكلمات
09:28 | 2021-12-21
21/12/2021 09:28:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:30 | 2021-12-22
البابا فرنسيس: على جميع الدول الأوروبية تحمل مسؤولية استقبال المهاجرين ومساعدتهم
07:00 | 2021-12-22
الصحة العالمية: 22 دولة بشرق المتوسط ستسجل ملايين الإصابات ومئات آلاف الوفيات بكورونا
06:35 | 2021-12-22
توقيف أحد أخطر عناصر المافيا المطلوبين في إيطاليا في دولة عربية
06:00 | 2021-12-22
الكرملين لا يستبعد عقد قمة جديدة عبر الفيديو بين بوتين وبايدن قبل نهاية العام
05:30 | 2021-12-22
الربيع العربي: لماذا لا تزال الروايات الغربية تخطئ الهدف؟
05:00 | 2021-12-22
الصحة العالمية تحذر أوروبا: استعدوا لاجتياح كورونا أوميكرون خلال أيام
فيديو
بعد اعتزاله المثير للجدل.. توضيح من أدهم نابلسي: لم أقل الفن حرام! (فيديو)
Lebanon 24
بعد اعتزاله المثير للجدل.. توضيح من أدهم نابلسي: لم أقل الفن حرام! (فيديو)
04:12 | 2021-12-22
22/12/2021 14:33:34
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات مثيرة عن نظرية "الأرض المسطحة".. هذا ما كشفته مجلة علمية (صور وفيديو)
Lebanon 24
معلومات مثيرة عن نظرية "الأرض المسطحة".. هذا ما كشفته مجلة علمية (صور وفيديو)
08:00 | 2021-12-19
22/12/2021 14:33:34
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت ببدلة رجالية.. ميريام فارس تُشعل الرياض برقصها وتبكي على المسرح! (فيديو)
Lebanon 24
ظهرت ببدلة رجالية.. ميريام فارس تُشعل الرياض برقصها وتبكي على المسرح! (فيديو)
02:00 | 2021-12-19
22/12/2021 14:33:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact