"معركة جديدة" لفاوتشي بعيدا عن كورونا.. وطلب بطرد هذا المذيع!

قال كبير مستشاري الرئيس الأميركي للأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، إن يجب طرد المذيع في شبكة "فوكس نيوز"، جيسي واترز من عمله.وسوّغ فاوتشي دعوته هذه، لأن المذيع استخدم لغة عنيفة أثناء مؤتمر للمحافظين، حيث شجع الحضور على "نصب كمين كلامي" للطبيب الشهير عبر طرح أسئلة مفاجئة ومريبة لإحراجه أمام وسائل الإعلام.وقال فاوتشي لشبكة "سي إن إن": "هذا جنون، وهذا الرجل يجب أن يفصل من العمل على الفور".لكن "فوكس نيوز" دافعت عن مذيعها، وقال متحدث باسم الشبكة: "استنادا على مشاهدة المقطع المصور وقراءة النص بشكل كامل، فإن جيسي واترز كان يستخدم استعارة لطرح الأسئلة الصعبة على فاوتشي حول الأبحاث التي يجريها، وقد جرى تحريف كلامه".وكان واترز قد أدلى بتصريحات، الاثنين، خلال مؤتمر لمنظمة "turning Points USA" اليمينية، حيث أعطى مجموعة الطلبة قواعد لكيفية توثيق لحظة فيروسية، قال إنه سيجري بثها وتضخيمها على "فوكس نيوز"، وغيرها من وسائل الإعلام.