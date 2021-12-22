حتمية التعامل مع طالبان لتجنب انهيار أفغانستان

منذ عودة طالبان الى السلطة والانسحاب الأميركي اللاحق في أب، تطور الوضع في أفغانستان بشكل جذري. في ظل عدم وجود اتفاق تفاوضي، كان من الواضح أنه بينما كان من المتوقع استيلاء طالبان على السلطة، فإن أسلوبها وسرعتها لم يكونا كذلك. الآن بعد أن أصبحت الحركة في السلطة، حتى ضمن حدود تشكيلتها المؤقتة الحالية، قد لا يعتمد الاعتراف بحكومة طالبان بالضرورة على الإدماج، بل بما يمكن أن تقدمه من حيث الحكم، وحقوق الإنسان والمرأة، والحرية السياسية، والسلام والاستقرار الإقليميين، والأهم من ذلك، التطمينات حول مكافحة الإرهاب.وبحسب موقع "ميدل إيست مونيتور" البريطاني، "محليًا، لم ترث طالبان المؤسسات الضعيفة فحسب، بل ورثت أيضًا اقتصادًا غير موجود، ويجب أن تضاف إليه أزمة إنسانية تلوح في الأفق. باختصار، تكافح المجموعة وهي تحاول تعزيز سلطتها وصياغة سياسات تجاه المؤسسات الأفغانية وضمان احتواء كارثة إنسانية. ومن ثم، فإن الاختبار الحقيقي للمجموعة قد بدأ للتو؛ لا يقتصر هذا بأي حال من الأحوال على تأمين السلطة، بل يتعلق أكثر بالشرعية والأداء. يوماً بعد يوم، تقترب أفغانستان من الأزمة الإنسانية المتوقعة مع انهيار اقتصادها بسبب العقوبات المالية التي فرضها الغرب على طالبان. هذا الأمر شل النظام المصرفي، مما أثر على كل جانب من جوانب الاقتصاد. في حين لم تعترف أي دولة بالإدارة السياسية، كانت طالبان تتواصل على نطاق واسع مع المجتمع الدولي من خلال قطر، وبشكل مباشر مع دول المنطقة. يبدو أنه في هذه المرحلة، قد لا تبحث المجموعة عن الاعتراف ولكن المشاركة، أي الاعتراف الفعلي، بالإضافة إلى المساعدة الإنسانية والمالية. في حين أن تقديم مساعدات إنسانية لأفغانستان من قبل دول معينة كان مطمئنًا، إلا أنه لا يكفي لدعم السكان".وتابع الموقع، "في مثل هذه الظروف الأليمة، من المهم أن يبتعد المجتمع الدولي عن السياسة ويدفع نحو جهد موحد لضمان عدم انهيار أفغانستان بالكامل، بكل ما ينطوي عليه ذلك من منظور إنساني. إذا كانت حكومة طالبان غير قادرة على ترسيخ موقفها وضمان بعض مظاهر الاستقرار، فإن الخوف ليس من حرب أهلية بقدر ما تخشى العناصر الإرهابية العابرة للحدود الوطنية من استغلال الوضع وملء فراغ السلطة. منذ تولي طالبان السلطة في أب، على سبيل المثال، كان هناك ارتفاع كبير في الهجمات التي يشنها متطرفو تنظيم الدولة الإسلامية في ولاية خراسان. وقال الممثل الخاص للأمم المتحدة في أفغانستان: "إن استمرار تدهور الوضع الأفغاني يهدد بزيادة مخاطر التطرف". على هذا النحو، بينما تواجه أفغانستان قضايا داخلية مثل الاقتصاد والأزمة الإنسانية، أصبح الإرهاب مصدر قلق متزايد. وبالتالي فإن المشاركة أمر حتمي. يجب أن نتذكر أن طالبان وصلت إلى السلطة من خلال اتفاقية الدوحة مع الولايات المتحدة، وفي المقام الأول على أساس أن القاعدة قد هُزمت وتأكيدات أن طالبان لن تستقبل أي عناصر إرهابية على أراضيها. مع ذلك، برفضها التعامل مع الجماعة، وحرمانها من المساعدة الاقتصادية اللازمة وتجميد الأصول المالية لأفغانستان، فكيف يُتوقع من الحركة أن تحكم بفعالية وتحرم الإرهابيين من المجال؟ يجب النظر إلى هذا السؤال من منظور أوسع وليس مقصورًا على السياسة".وبحسب الموقع، "من المهم أن يضمن المجتمع الدولي عدم انهيار أفغانستان. وهي بحاجة إلى التعامل مع طالبان من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والاقتصادية الأساسية. لا ينبغي النظر إلى الوضع هناك على أنه قضية إقليمية؛ فبعد سنوات عديدة من التدخل والمشاركة الدولية، أصبحت بالضرورة مسؤولية عالمية وجماعية تحتاج إلى نهج موحد. وفي هذا الصدد، كانت رؤية باكستان تستضيف دورة خاصة لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بشأن الحالة في أفغانستان أمرا يثلج الصدر. تم عقد هذا الاجتماع بمبادرة من المملكة العربية السعودية بصفتها الرئيس الحالي لقمة منظمة التعاون الإسلامي، وكان أول وأكبر تجمع دولي متعدد الأطراف بشأن أفغانستان بعد سيطرة طالبان. وانضم إلى ممثلين من سبع وخمسين دولة عضو من جميع أنحاء العالم الإسلامي، بما في ذلك أفغانستان، مشاركون من الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي ووكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة. دعا الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، حسين إبراهيم طه، إلى تزويد بعثة منظمة المؤتمر الإسلامي في كابول بالموارد المالية والبشرية واللوجستية لتمكينها من تنسيق عمليات المساعدة الإنسانية والإنمائية داخل أفغانستان. كما اتفقت القمة على تشكيل صندوق ائتمان إنساني برعاية البنك الإسلامي للتنمية، برنامج الأمن الغذائي في أفغانستان؛ وتعيين الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية السفير طارق علي بخيت مبعوثا خاصا لمنظمة التعاون الإسلامي لأفغانستان. ووافق عدد من الدول على تقديم المساعدات التي تشتد الحاجة إليها؛ فيما المملكة العربية السعودية وحدها تعهدت بمليار ريال".وأضاف الموقع، "منذ البداية، كانت باكستان من أشد المدافعين عن الحل السلمي للصراع الذي يدور حول اتفاق تفاوضي مع طالبان. من المؤسف أن الأمر استغرق أكثر من عقدين من إراقة الدماء وإهدار الموارد حتى يتمكن المجتمع الدولي من تحقيق ذلك. علاوة على ذلك، كانت باكستان في طليعة الدول التي بذلت جهوداً لتجنب أزمة إنسانية داخل الأراضي الأفغانية، كما ووجهت نداءات متكررة إلى المجتمع الدولي بعدم التخلي عن الشعب الأفغاني وتقديم المساعدة الإنسانية والاقتصادية والتعامل مع الإدارة السياسية في أفغانستان لتجنب انهيار الدولة. بالإضافة إلى استضافة أكثر من 3 ملايين لاجئ، قدمت إسلام أباد مساعدات إنسانية وتعهدت بتقديم خمسة مليارات روبية (28 مليون دولار) لمساعدة كابول. خلال جلسة منظمة المؤتمر الإسلامي، حث وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، منظمة المؤتمر الإسلامي على مساعدة أفغانستان وقدم اقتراحًا من ست نقاط: إنشاء قناة داخل منظمة المؤتمر الإسلامي لإرسال دعم إنساني ومالي فوري إلى أفغانستان؛ زيادة الاستثمار في التعليم والصحة والمهارات الفنية للشباب الأفغاني؛ إنشاء مجموعة من الخبراء من منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية لتسهيل الوصول إلى النظام المصرفي وتخفيف تحديات السيولة التي يواجهها الشعب الأفغاني؛ تعزيز الأمن الغذائي؛ الاستثمار في بناء قدرات المؤسسات الأفغانية لمكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات؛ والعمل مع السلطات الأفغانية لتلبية التوقعات الدولية في ما يتعلق بالشمولية وحقوق الإنسان والمرأة ومكافحة الإرهاب".وتابع، "في حين أن اجتماع منظمة التعاون الإسلامي هو خطوة مطلوبة بشدة في الاتجاه الصحيح، ومن المؤكد أنها مطمئنة، إلا أن الأمر سيستغرق الكثير لضمان عودة بعض مظاهر الاستقرار إلى أفغانستان، بما في ذلك الاقتصاد الفعال. بدلاً من إلقاء العبء على الآخرين، هناك حاجة للتركيز على أفغانستان كمسؤولية مشتركة بين أصحاب المصلحة الرئيسيين، الولايات المتحدة وطالبان. مع وصول الأخير إلى السلطة نتيجة للاتفاق مع الولايات المتحدة، تتحمل واشنطن مسؤولية ضمان عدم فشل الدولة. وبالمثل، بصفتها الممثل الفعلي للشعب الأفغاني، يجب على طالبان الوفاء بتعهداتها بالإصلاح، وإلا فإنها ستفقد كل الدعم والاعتراف الذي تمس الحاجة إليه من المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول الإقليمية، والذي يضفي أساسًا الشرعية على الحكومة في كابول".وختم الموقع، "الأمل هو أن يسود الحس السليم وأن طالبان مستعدة وقادرة على التركيز على حكومة شاملة ومسؤولة وخاضعة للمساءلة؛ قبل كل شيء حكومة تخدم الشعب الأفغاني".