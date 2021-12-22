الربيع العربي: لماذا لا تزال الروايات الغربية تخطئ الهدف؟

تتمتع المناسبات السنوية بقوة رمزية، ويمكن أن تكون فرصة جيدة لتقييم ما حدث والتفكير في الإيجابيات والسلبيات. يمكن أن تكون أيضًا لحظات ديناميكية حيث نفكر في كيفية المضي قدمًا. يشكل العام 2021 لحظة من هذا القبيل، حيث يتزامن مع الذكرى العاشرة للربيع العربي.وبحسب موقع "ميدل إيست أي" البريطاني، "في العام 2011، انتشرت موجة من التمرد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في ما أصبح يُعرف بالربيع العربي. هزت الانتفاضات العالم. في تونس ومصر، أشعلت هذه الموجة اضطرابات تاريخية في شمال إفريقيا وخارجها، حيث هتف الناس لإسقاط نظامي مبارك وبن علي، وتطلعوا إلى تغييرات ذات مغزى في حياتهم. هذه الانتفاضات، مثل معظم المواقف الثورية، أطلقت طاقة هائلة؛ إحساس لا مثيل له بالتجديد وتحول في الوعي السياسي. إن شعوب المنطقة على دراية تامة بالصور النمطية العنصرية في الزيف البسيط القائل بأن "العرب غير صالحين للديمقراطية وغير قادرين على حكم أنفسهم". أدت الهيمنة الإمبراطورية والاستعمارية على المنطقة إلى اعتبارها في بعض الأوساط كيانًا متجانسًا، يتم تقليله بشكل منهجي من خلال الاستعارات السلبية. صور الاستشراق للصراع والحروب، الديكتاتوريين القساة والسكان السلبيين، الإرهاب والتطرف، احتياطيات النفط الغنية والصحاري الممتدة هي السمة المميزة لنوع العنف السياسي والجغرافي الذي عبر عنه إدوارد سعيد بشكل جيد. حطمت الانتفاضات العديد من هذه الصور النمطية وكذبت العديد من الأساطير. رياح الثورة التي بدأت تهب في كانون الأول 2010 امتدت من تونس إلى مصر وليبيا وسوريا واليمن والبحرين والأردن والمغرب وعمان. كانت التجربة التحررية معدية، وألهمت الناس في جميع أنحاء العالم".وأضاف الموقع، "في حين شهدت العقود الثلاثة أو الأربعة الماضية محاولات لنزع الشرعية عن التغيير الجذري من خلال الثورة، في أعقاب أوجه القصور والهزائم لجهود إنهاء الاستعمار في أجزاء مختلفة من الجنوب العالمي، ستستمر الثورات والانتفاضات التحررية. ومع ذلك، لا يمكننا إنكار أن ما بدأ على أنه انتفاضات ملهمة ضد الاستبداد والظروف الاجتماعية والاقتصادية القمعية التي تطالب بالخبز والعدالة والكرامة تحولت إلى عنف وفوضى واستقطاب عميق وثورة مضادة وتدخل أجنبي. وجدت الحركات الشعبية المختلفة نفسها في مواجهة القوى الاستبدادية الراسخة والقوى المضادة للثورة المصممة على قمعها. قوبلوا جميعًا بمقاومة من الدولة، غالبًا بالاقتران مع رأس المال العالمي والتدخل الأجنبي. انتهى الانقلاب العسكري في مصر إلى استعادة شكل أكثر قسوة من الديكتاتورية. سلط الانحدار الوحشي إلى الحروب الأهلية في سوريا وليبيا واليمن، وسلسلة الحملات في دول الخليج مثل البحرين، الضوء على المنطق القاسي للحرب بالوكالة، والتي تذكرنا بالمخططات الاستعمارية المعروفة جيدًا في جميع أنحاء المنطقة. تونس، التي بدت وكأنها استثناء لهذا الكآبة والعذاب، هي الآن في وضع هش. وقد أدى الاستقطاب العميق، المفروض على الجماهير إلى صرف انتباههم عن القضايا الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية التي أطلقت في الأصل الانتفاضات.كانت الأصوات التقدمية الأخرى أقل تشاؤمًا، حيث قدمت منظورًا أكثر دقة من الناحية التاريخية ينظر إلى هذه الأحداث على أنها جزء من عملية ثورية طويلة المدى، مع فترات صعود وهبوط، وفترات من التطرف والثورة المضادة. وقد حظيت وجهة النظر الأخيرة ببعض التبرير عندما اجتاحت موجة ثانية من الانتفاضات السودان والجزائر والعراق ولبنان، بعد ثماني سنوات من أحداث 2010-2011، أعقبها عودة إلى دائرة الضوء هذا العام للنضال الفلسطيني البطولي الذي لا ينتهي، كل ذلك يبرز تصميم الناس على مواصلة النضال من أجل حقوقهم وسيادتهم".وتابع الموقع، "لقد فتحت الأحداث الجسيمة التي تكشفت بين عامي 2010 و2021 آفاقًا جديدة للناس للتعبير عن استيائهم والمطالبة بتغيير جذري وإصلاحات، مما أجبر كل حكومة في المنطقة تقريبًا على تقديم تنازلات سياسية واقتصادية. ظهرت أيضًا مفاهيم خاطئة مختلفة، بما في ذلك محاولات من قبل وسائل الإعلام الرئيسية والحكومات الغربية والمؤسسات المالية الدولية لتصوير الانتفاضات على أنها مجرد ثورات ضد الاستبداد، تسعى إلى النوع المعطل من الحريات السياسية والديمقراطية الموجودة في الدول الغربية. هذا يتجنب أي تحليل طبقي ويفصل السياسة عن الاقتصاد، ويتجاهل المطالب الاجتماعية والاقتصادية الأساسية للخبز والعدالة والكرامة. لكن التشوهات لم تتوقف عند هذا الحد. وصف المعلقون الغربيون الانتفاضتين التونسية والمصرية بـ"ثورات فيسبوك وتويتر"، في تضخيم دور وسائل التواصل الاجتماعي في تأجيجها. هناك تأطير مهيمن آخر، ولكن ليس أقل سطحية، فسّر الثورات على أنها انتفاضات شبابية في المقام الأول ضد الجيل الأكبر سناً، نتاج "تضخم الشباب" في البلدان المتضررة. بعد عقد من الزمان، اكتسبت الروايات السائدة التي تحيي الذكرى العاشرة القليل من التبصر. تتحدث التقارير عن الثورات الفاشلة والخاسرة وعن الوعود الكاذبة. لكن النغمة السائدة ظهرت في عنوان مقال نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانة في كانون الأول الماضي، يشير إلى محمد البوعزيزي، البائع المتجول الذي أضرم النار في نفسه، وحفز الانتفاضات العربية: "حطمنا: بعد 10 سنوات، يلعن التونسيون الرجل الذي أشعل الربيع العربي". السرد المقدم هو اليأس: لم تكن الانتفاضة جديرة بالاهتمام، كان من الأفضل البقاء في الفقر ومقيدين بالسلاسل. يجب تحدي مثل هذه التفسيرات وتفكيكها بقوة من أجل تقديم قراءة أكثر دقة وأقل مثالية للعملية الثورية".وختم الموقع، "الديناميات الثورية معقدة، تأتي مع أزمات ونواقص وإخفاقات حتمية. إنها مشبعة بميول معادية للثورة وتتعدى عليها القوى الرجعية. إن استمرار الناس في المنطقة في التمرد يسلط الضوء على هذا التعقيد. في النهاية، يمكن للأفكار التي يحملها الناس عن الثورات أن تؤثر بشكل كبير على نتائجها، ولهذا السبب يجب علينا التفكير والتعلم من الانتفاضات الماضية".