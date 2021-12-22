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وفاة أمير سعودي.. من هو؟

Lebanon 24
22-12-2021 | 03:51
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نعى الديوان الملكي إضافة إلى عدة أمراء ونشطاء في مواقع التواصل "تويتر" الأمير نهار بن سعود بن عبد العزيز، الابن الرابع والأربعين للملك الراحل سعود بن عبد العزيز.

 

وأعلن بيان للديوان الملكي السعودي وفاة الأمير، نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، مشيرا إلى أن الصلاة عليه ستجري، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض.

 

وشارك الأميران سطام بن خالد آل سعود وعبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز في نعي الأمير نهار بن سعود بن عبد العزيز، داعين له بالمغفرة والرحمة، ولمحبيه بالصبر.

 

 

ونعى بدر العساكر مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأمير نهار بن سعود بن عبد العزيز، داعيا له بالرحمة والمغفرة.

 

 

وتقول المعلومات المتوفرة عن الأمير السعودي الراحل إنه كان مديرا وشريكا مؤسسا في شركة "مسند للتجارة والمقاولات السعودية"، وله فيها حصة نسبتها 50% من رأسمالها.

المصدر: روسيا اليوم
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