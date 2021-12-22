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عربي-دولي
الكرملين لا يستبعد عقد قمة جديدة عبر الفيديو بين بوتين وبايدن قبل نهاية العام
Lebanon 24
22-12-2021
|
06:00
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لم يستبعد الكرملين إمكانية أن يجري الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن اتصالا جديدا بينهما قبل نهاية العام الجاري.
وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، ردا على سؤال عما إذا كان ممكنا عقد قمة جديدة عبر الفيديو بين الرئيسين: "قد تعقد (القمة) وقد لا تعقد، فهذه أشياء يتم الاتفاق عليها سريعا بما فيه الكفاية عند الضرورة. لكن لا توجد هناك الآن أي اتفاقات واضحة بهذا الشأن".
المصدر: روسيا اليوم
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