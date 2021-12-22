عربي-دولي

البابا فرنسيس: على جميع الدول الأوروبية تحمل مسؤولية استقبال المهاجرين ومساعدتهم

Lebanon 24
22-12-2021 | 07:30
A-
A+
Doc-P-899661-637757787448089394.jpg
Doc-P-899661-637757787448089394.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد البابا فرنسيس أنه يتعين على جميع الدول الأوروبية أن تشترك في تحمل مسؤولية استقبال المهاجرين ومساعدتهم على الاندماج بمجتمعاتها وحث الدول على أن تفتح "باب القلب".

في لقائه الأسبوعي، أشار البابا فرنسيس إلى أنه استطاع أن يلمس "الإنسانية المجروحة" لدى المهاجرين خلال رحلته إلى قبرص واليونان في وقت سابق من الشهر الجاري، مضيفا: "استطعت أيضا أن أرى كيف أن قلة من الدول الأوروبية تتحمل العبء الأكبر من عواقب ظاهرة الهجرة في منطقة البحر المتوسط".

وأكمل: "في واقع الأمر هذا يدعو لمسؤولية مشتركة من جانب الجميع لا يمكن لأي بلد أن يتقاعس عنها لأنها من مشاكل الإنسانية".

وقال البابا فرنسيس: "أنتم بحاجة فقط لفتح باب..باب القلب".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:00 | 2021-12-22
09:30 | 2021-12-22
09:00 | 2021-12-22
08:30 | 2021-12-22
08:00 | 2021-12-22
07:34 | 2021-12-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website