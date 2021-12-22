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السيسي: لا أفكر في شيء سوى الحفاظ على الدولة المصرية

Lebanon 24
22-12-2021 | 07:34
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قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي إنه لا يفكر في شيء سوى الحفاظ على الدولة المصرية.
وأكد السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية، قائلا "نواجه تحدي قبول المواطنين للانتقال إلى المجتمعات العمرانية الجديدة"، مشير إلى أن إضافة أحوزة عمرانية تطلب أموالا كثيرة.

وأضاف أنه من المهم رفع الوعي والثقافة بخطورة البناء على الأراضي الزراعية، بحسب موقع "بوابة أخبار اليوم" المصري.
 
المصدر: سبوتنيك
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