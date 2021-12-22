زلزالان قويان يضربان محيط بركان بالقرب من ريكيافيك

وقع زلزالان كبيران اليوم الأربعاء في محيط بركان أعلنت السلطات توقف ثورانه، بالقرب من العاصمة الآيسلندية ريكيافيك التي شعرت بالهزتين.وأعلن معهد الأرصاد الجوية الآيسلندي، أن هزة أرضية أولى بقوة 4,1 على مقياس ريختر وشعر بها سكان العاصمة. وبعد عشر دقائق سجلت هزة أرضية أقوى بلغت شدتها 4,9 على مقياس ريختر.وقال المعهد إن مركز الزلزال حدد في شمال شرق وديان جيلدينغادالير المنطقة التي شهدت تدفق حمم بركانية بين 19 آذار و 18 أيلول في موقع غير بعيد عن جبل فاغرادالفيال على بعد حوالي ثلاثين كيلومترا عن ريكيافيك.ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار.