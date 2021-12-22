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مقابل 10 الاف دولار... هذا ما فعله موظف في السفارة الاميركية في بيروت في مطار اسطنبول (فيديو)

Lebanon 24
22-12-2021 | 09:00
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أعلنت إدارة الأمن في اسطنبول أن مواطنا أميركيا أُوقف في تركيا للاشتباه في أنه باع جواز سفره لمواطن سوري ليستعمله في السفر إلى ألمانيا.

وقال بيان: "حلال فحص الجوازات في مطار اسطنبول في 11 تشرين الثاني، ثبت أن المواطن السوري ر. س. حاول السفر إلى ألمانيا من خلال تقديم جواز سفر شخص آخر. ثبت خلال التحقيق، أن جواز السفر يخص موظفا في القنصلية الأميركية في بيروت، وهو المواطن الأميركي دي جي كي".

ورصدت كاميرات المراقبة التقاء الرجلين في مطار اسطنبول وتبادلا ملابسهما، وبعد ذلك سلم أحد موظفي البعثة الدبلوماسية الأميركية جواز سفره للسوري مقابل 10 آلاف دولار، وعثر على مغلف بالمال أثناء التفتيش.

تم توقيف كلا المشتبه بهما. وفيما بعد ، احتجزت المحكمة المواطن الاميركي، فيما تم الإفراج عن السوري بتعهد بعدم المغادرة.
 
 
المصدر: روسيا اليوم
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