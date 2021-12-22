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الرئاسة الفلسطينية: ندين تصريحات منصور عباس الذي يدعو للاعتراف بالدولة اليهودية

Lebanon 24
22-12-2021 | 09:30
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عبرت الرئاسة الفلسطينية عن رفضها لتصريحات رئيس القائمة الموحدة منصور عباس، والتي يدعو فيها الشعب الفلسطيني للاعتراف بالدولة اليهودية.

وقالت الرئاسة، إن "هذه التصريحات غير المسؤولة تتساوق مع دعوات المتطرفين في إسرائيل لتهجير الفلسطينيين، وللمس بمكانة المسجد الأقصى المبارك، وتاريخ الشعب الفلسطيني عبر العصور". وشددت على أن منصور عباس لا يمثل الشعب الفلسطيني في الوطن وفي كل مكان في العالم.

وأضافت: "ندين كذلك صمته الغريب والمريب عما يقوم به المستوطنون من تدنيس لباحات المسجد الأقصى المبارك، وسكوته المشين أثناء المعركة على القدس ومقدساتها، وجهود الرئيس محمود عباس في التصدي لصفقة القرن وإسقاطها، ومنع بيع القدس"، معتبرة هذه "التصريحات ترجمة حرفية بغيضة لقانون القومية الذي أصدرته الدوائر المتطرفة والعنصرية في إسرائيل".
المصدر: روسيا اليوم
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