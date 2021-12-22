عربي-دولي

لافروف لألمانيا: للصبر حدود

Lebanon 24
22-12-2021 | 11:00
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حذر وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف من أن موسكو قد تضطر إلى الرد على الإجراءات التي تتخذها ألمانيا بحق وسائل إعلام روسية في أراضيها.

ووصف لافروف، ضمن مقابلة أجرتها معه شبكة RT اليوم الأربعاء، الإجراءات التي تعرضت لها قناة RT DE الناطقة باللغة الألمانية بأنها "صارخة"، مشيرا إلى أن السلطات الألمانية، على الرغم من محاولاتها النأي بالنفس عن القضية، فعلت منذ البداية كل ما كان بوسعها بغية رسم صورة سلبية للقناة الروسية في المجتمع الألماني وبين الجهات الرسمية في هذا البلد ومنع بث القناة.

وأبدى لافروف قناعته بأن حكومة برلين تتحمل المسؤولية المباشرة عن حملة التمييز التي تعرضت لها RT DE، قائلا: "إن الدولة التي تتخذ في أراضيها مثل هذه الإجراءات التعسفية هي التي تتحمل المسؤولية عنها، وليس أي يوتيوب".

ولفت لافروف إلى أن وسائل الإعلام الروسية تتعرض للتمييز منذ سنوات، مؤكدا أن حكومة موسكو نظرت غير مرة في إمكانية الرد بالمثل لكن حتى الآونة الأخيرة سادت القناعة بأن روسيا لا تنوي انتهاج سلوك "خنق الصحافة" الذي يتبعه شركاؤها الغربيون.

وتابع: "لكن، مثل ما هو عليه فيما يخص ضمان أمن روسيا، لدى أي صبر حدود، ولا أستبعد أننا سنضطر، إذا استمر هذا الوضع غير المقبول، إلى الرد عليه".
المصدر: روسيا اليوم
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