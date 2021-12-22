واشنطن قلقة إزاء مبيعات المسيرات التركية لإثيوبيا

نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين أن هناك خلافات بين واشنطن وأنقرة بشأن مبيعات المسيرات القتالية التركية إلى إثيوبيا وسط أدلة متزايدة على أن أديس أبابا تستخدمها ضد مقاتلي المعارضة.وقال مسؤول غربي رفيع إن لدى واشنطن "مخاوف إنسانية بالغة" بشأن هذه المبيعات التي قد تتعارض مع القيود الأميركية على صادرات الأسلحة إلى أديس أبابا.