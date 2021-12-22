عربي-دولي

واشنطن قلقة إزاء مبيعات المسيرات التركية لإثيوبيا

Lebanon 24
22-12-2021 | 11:30
A-
A+
Doc-P-899706-637757870624462572.jpg
Doc-P-899706-637757870624462572.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين أن هناك خلافات بين واشنطن وأنقرة بشأن مبيعات المسيرات القتالية التركية إلى إثيوبيا وسط أدلة متزايدة على أن أديس أبابا تستخدمها ضد مقاتلي المعارضة.

وقال مسؤول غربي رفيع إن لدى واشنطن "مخاوف إنسانية بالغة" بشأن هذه المبيعات التي قد تتعارض مع القيود الأميركية على صادرات الأسلحة إلى أديس أبابا.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:30 | 2021-12-22
16:00 | 2021-12-22
15:30 | 2021-12-22
15:00 | 2021-12-22
14:30 | 2021-12-22
13:30 | 2021-12-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website