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عربي-دولي
إنقاذ 12 شخصا وفقدان آخرين إثر غرق قارب يقل مهاجرين قبالة السواحل اليونانية
Lebanon 24
22-12-2021
|
13:00
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أعلن خفر السواحل اليوناني إنقاذ 12 شخصا وفقدان آخرين إثر غرق قارب يقل مهاجرين قبالة السواحل اليونانية.
وبدأ خفر السواحل اليوناني عملية بحث وإنقاذ واسعة النطاق بعد غرق قارب يقل مهاجرين جنوب جزيرة فوليغاندروس إحدى جزر سيكلاديز، مما تسبب في فقد العشرات.
وأعلن خفر السواحل، إنقاذ 12 شخصا، لكن ناجين قالوا إن القارب كان يقل 32 شخصا، فيما أبلغ أحد الناجين السلطات أن القارب كان يقل حوالي 50 شخصا.
وتشارك أربع سفن تابعة لخفر السواحل ومروحيتان تابعتان للقوات البحرية والجوية وطائرة نقل عسكرية وخمس سفن عابرة وثلاث سفن خاصة في عملية البحث والانقاذ.
وذكر خفر السواحل أن العملية بدأت ليلة الثلاثاء بعد تلقى معلومات تفيد بتعطل محرك قارب يقل مهاجرين وبدأت المياه تدخل القارب في وقت لاحق جنوب فوليغاندروس.
وأشار إلى أن الأفراد الذين تم إنقاذهم استخدموا قاربا أصغر كان على متن القارب الكبير، وأن اثنين فقط من الـ 12 كانا يرتديان سترات نجاة. وقال الناجون للسلطات إن القارب غرق في وقت لاحق.
المصدر: روسيا اليوم
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