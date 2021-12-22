عربي-دولي

مجلس الأمن يتبنى قرارا يسهل إيصال المساعدات الإنسانية لأفغانستان

Lebanon 24
22-12-2021 | 14:30
A-
A+
Doc-P-899734-637757914480488216.jpg
Doc-P-899734-637757914480488216.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا بالإجماع اقترحته الولايات المتحدة من شأنه تسهيل المساعدة الإنسانية لأفغانستان لمدة عام، في ظل الصعوبات الاقتصادية الجمة التي يعانيها هذا البلد.

وينص القرار على "السماح بدفع الأموال والأصول المالية على غرار تأمين السلع والخدمات الضرورية لتلبية الحاجات الانسانية الأساسية في أفغانستان".

وأضاف أن القرار اتخذ من دون أن يشكل الأمر انتهاكا للعقوبات المفروضة على كيانات مرتبطة بطالبان.

من جهته، قال نائب المندوب الروسي لدى المنظمة، إن "روسيا تتوقع أن يساعد قرار مجلس الأمن الدولي في زيادة المساعدة الإنسانية لأفغانستان".

بدوره، أشار المندوب الصيني في مجلس الأمن، إلى أن "بكين تطالب بالإفراج عن الأصول الأفغانية المحتجزة في الخارج بأسرع وقت".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:30 | 2021-12-22
16:00 | 2021-12-22
15:30 | 2021-12-22
15:00 | 2021-12-22
13:30 | 2021-12-22
13:14 | 2021-12-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website