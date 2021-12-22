عربي-دولي

"الصحة العالمية" تحذر العالم من "إعلان الانتصار" على الجائحة

Lebanon 24
22-12-2021 | 15:00
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حذر مدير منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، من وهم شائع مفاده أن إعطاء الجرعات المعززة المضادة لكوفيد-19 سيكون كافيا لتجاوز الوباء.

وقال تيدروس أدانوم غبرييسوس في مؤتمر صحافي في جنيف قبل بضعة أيام من حلول عيد الميلاد "لا يمكن لأي بلد، أي بلد، أن يتجاوز الوباء بفضل جرعات معززة، والجرعات المعززة ليست ضوءا أخضر للاحتفال (بالانتصار على الوباء) كما سبق ان توقعنا".
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