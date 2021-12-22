عربي-دولي

دراغي: هل نحن أقوياء بما فيه الكفاية لردع روسيا؟

Lebanon 24
22-12-2021 | 15:30
A-
A+
Doc-P-899738-637757920787787018.jpg
Doc-P-899738-637757920787787018.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعتبر رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي أن الاتحاد الأوروبي لا يملك ما يكفي من عناصر القوة لسياسة ردع ناجحة تجاه روسيا، ومن الأفضل الإبقاء على "حالة من التواصل" مع موسكو.
وتساءل دراغي في تصريحات أدلى بها اليوم الأربعاء خلال المؤتمر الصحفي التقليدي في نهاية العام: "ما هو العامل الرادع المتاح لدى الاتحاد الأوروبي (لمواجهة روسيا)؟ هذا السؤال يجب أن يدعنا نفكر: هل لدينا صواريخ، سفن، ومدافع أو جيوش تكفي؟ لا شيء في الوقت الحالي".
وأضاف دراغي متحدثا عن العلاقات بين روسيا وأوكرانيا: "يوجد في الوقت الحالي حلف شمال الأطلسي (ناتو)، الذي كشفت عن أولويات إستراتيجية مختلفة.. أما نحن الأوروبيين، فلدينا عامل ردع اقتصادي على الأكثر".
وتابع: "دعونا نسأل أنفسنا للحظة: إذا أردنا فرض عقوبات تشمل الغاز أيضا، فهل نحن قادرون حقا على فعل ذلك؟ هل نحن أقوياء بما فيه الكفاية؟ هل الوقت مناسب؟ من الواضح أن الإجابة هي: كلا!".
وأشار رئيس الحكومة الإيطالية إلى أنه "من حيث الجوهر يتعين على الاتحاد الأوروبي اليوم أن يحاول قدر الإمكان الحفاظ على حالة من التواصل مع الرئيس الروسي (فلاديمير) بوتين".
وأوضح أنه "بسعيه لإجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس الأميركي بايدن نفسه، يبدو أن بوتين يعني أنه يريد أن يظل في حالة حوار" مع واشنطن.
وأضاف: "ربما لا تزال السيناريوهات التي لا تؤدي إلى قرارات لا رجوع فيها ممكنة".
وفي وقت سابق قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي مستعد لتشديد عقوباته واتخاذ "إجراءات غير مسبوقة" ضد روسيا إذا صعدت "تصرفاتها العدائية" ضد أوكرانيا.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:59 | 2021-12-22
16:30 | 2021-12-22
16:00 | 2021-12-22
15:00 | 2021-12-22
14:30 | 2021-12-22
13:30 | 2021-12-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website