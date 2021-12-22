دراغي: هل نحن أقوياء بما فيه الكفاية لردع روسيا؟

اعتبر رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي أن الاتحاد الأوروبي لا يملك ما يكفي من عناصر القوة لسياسة ردع ناجحة تجاه روسيا، ومن الأفضل الإبقاء على "حالة من التواصل" مع موسكو.وتساءل دراغي في تصريحات أدلى بها اليوم الأربعاء خلال المؤتمر الصحفي التقليدي في نهاية العام: "ما هو العامل الرادع المتاح لدى الاتحاد الأوروبي (لمواجهة روسيا)؟ هذا السؤال يجب أن يدعنا نفكر: هل لدينا صواريخ، سفن، ومدافع أو جيوش تكفي؟ لا شيء في الوقت الحالي".وأضاف دراغي متحدثا عن العلاقات بين روسيا وأوكرانيا: "يوجد في الوقت الحالي حلف شمال الأطلسي (ناتو)، الذي كشفت عن أولويات إستراتيجية مختلفة.. أما نحن الأوروبيين، فلدينا عامل ردع اقتصادي على الأكثر".

وتابع: "دعونا نسأل أنفسنا للحظة: إذا أردنا فرض عقوبات تشمل الغاز أيضا، فهل نحن قادرون حقا على فعل ذلك؟ هل نحن أقوياء بما فيه الكفاية؟ هل الوقت مناسب؟ من الواضح أن الإجابة هي: كلا!".وأشار رئيس الحكومة الإيطالية إلى أنه "من حيث الجوهر يتعين على الاتحاد الأوروبي اليوم أن يحاول قدر الإمكان الحفاظ على حالة من التواصل مع الرئيس الروسي (فلاديمير) بوتين".وأوضح أنه "بسعيه لإجراء مكالمة هاتفية مع الرئيس الأميركي بايدن نفسه، يبدو أن بوتين يعني أنه يريد أن يظل في حالة حوار" مع واشنطن.وأضاف: "ربما لا تزال السيناريوهات التي لا تؤدي إلى قرارات لا رجوع فيها ممكنة".وفي وقت سابق قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي مستعد لتشديد عقوباته واتخاذ "إجراءات غير مسبوقة" ضد روسيا إذا صعدت "تصرفاتها العدائية" ضد أوكرانيا.