لافروف: مفاوضات مع أميركا والأطلسي الشهر المقبل

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الأربعاء، إن موسكو ستبدأ الشهر المقبل مفاوضات أمنية منفصلة، مع كل من أميركا وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، في خضم أزمة متصاعدة على حدود أوكرانيا.وقال لافروف، أثناء مقابلة مع التلفزيون الروسي: "لا نريد حربا. لا نريد أن نسلك مسلك مواجهة. لكننا سنضمن أمننا بحزم باستخدام وسائل نعتبرها ضرورية".وأشاد لافروف بتوجه واشنطن، الذي ساعد على الاتفاق سريعا على أبعاد المحادثات المستقبلية.وأضاف أن موسكو ستكون مستعدة لوضع مطالب واشنطن في الاعتبار، لكنه حذر من استمرار المحادثات بشكل مطول لأجل غير مسمى.وقال لافروف: "أتمنى أن يأخذوننا على محمل الجد بالنظر للتحركات التي نتخذها لضمان قدرتنا الدفاعية".