المغرب يعلن عودة العلاقات مع ألمانيا

رحب المغرب بما وصفه "الإعلان الإيجابي والمواقف البناءة" التي عبرت عنها الحكومة الفدرالية الجديدة لألمانيا مؤخرا حول العلاقات بين البلدين.



وقالت الخارجية المغربية، عبر "تويتر"، إن "التعبير عن هذه المواقف يُتيح استئناف التعاون الثنائي وعودة عمل التمثيليات الدبلوماسية للبلدين بالرباط وبرلين إلى شكله الطبيعي". جاء ذلك تعليقا على تدوينة نشرتها السفارة الألمانية في الرباط، يوم 7 من الشهر الجاري، وقالت فيها إن "المملكة المغربية شريك محوري لألمانيا".وقالت الخارجية المغربية، عبر "تويتر"، إن "التعبير عن هذه المواقف يُتيح استئناف التعاون الثنائي وعودة عمل التمثيليات الدبلوماسية للبلدين بالرباط وبرلين إلى شكله الطبيعي".

وأضافت في تغريدة إن المغرب يأمل "أن تقترن هذه التصريحات بالأفعال بما يعكس روحا جديدة ويعطي انطلاقة جديدة للعلاقة على أساس الوضوح والاحترام المتبادل".

وكانت السفارة الألمانية في الرباط، قالت في تدوينتها إن "المملكة المغربية شريك محوري لألمانيا، من وجهة نظر الحكومة الاتحادية، ومن مصلحة كلا البلدين العودة إلى العلاقات الدبلوماسية الجيدة".

وكانت العلاقات بين البلدين شهدت توترا أدى إلى إعلان الرباط تعليق كل أشكال التواصل مع السفارة الألمانية في المغرب، وهيئات ومنظمات التعاون التابعة لها، في آذار الماضي، وذلك إثر "تراكم عدد من القضايا التي تبين عدم وجود احترام للمملكة المغربية ومؤسساتها"، كما ذكرت الخارجية المغربية في حينه.

وهو ما ردت عليه ألمانيا باستدعاء السفيرة المغربية في برلين زهور العلوي.